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Önce Kopenhag sonra

Başakşehir’in hocası , 1-0’ın rövanşında turu geçip ’a odaklanmak istiyor

Giriş Tarihi: 5.8.2020 ABONE OL
Önce Kopenhag sonra Manchester United

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşı için Danimarka'ya gitti. 12 Aralık 2019'da İstanbul'daki ilk karşılaşmayı turuncu-lacivertliler Visca'nın 88. dakikadaki golü ile 1-0 kazanmıştı. Teknik direktör Okan Buruk, Kopenhag yolculuğu öncesinde ülke puanına katkı yapmaya devam edeceklerinin altını çizerken şu sözleri kullandı:

KOPENHAG'DA DA SEVİNECEĞİZ
"Bundan önce yaşadığımız sevinçleri Kopenhag'da oynayacağımız maçta da sürdürmek istiyoruz. İlk hedefimiz Kopenhag'ı geçmek. Ondan sonra Manchester United'ı düşünmek istiyoruz. Tek odaklandığımız maç şu an Kopenhag. Son sekize kalırsak tabii ki Manchester United da bu senenin formda takımlarından biri. Tek maçlık oyunlar, seyircisiz, her takımın maça ortak olduğu oyunlar. Aynı ciddiyet ve kararlılıkla buraya nasıl geldiysek bundan sonra da aynısını yaşayacağız."

'GÜZEL TESADÜF'
Galatasaray'la 20 yıl önce futbolcuyken Parken Stadı'nda UEFA Kupası'nı kaldırdığını hatırlatan Buruk, "Şimdi de Başakşehir'in başında yine burada sahaya çıkacağım. Son 8'e kalmak için güzel bir tesadüf, bu sahada hayatımın en değerli gecelerinden birini yaşadım" dedi.

BUGÜN TURU GEÇERSE ALMANYA YOLCUSU
Medipol Başakşehir'in bugün turu geçmesi halinde rakibinin de Manchester United olması bekleniyor. Son 16 turu ilk maçında LASK Linz'i deplasmanda 5-0 yenen Manchester United'ın yanı sıra turu geçecek tüm takımlar Almanya'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentlerinde tek maç eleme sistemi ile 8'li finale çıkacak.

STAT: Telia Parken
HAKEM: Daniele Orsato
SAAT: 19:55
YAYIN: Bein Sports 1

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Önce Kopenhag sonra Manchester United
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