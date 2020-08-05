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’dan dev imza

Transferde gaza basan , Polonya’nın Piast Gliwice takımının 28 yaşındaki İspanyol forveti ’i renklerine bağladı

Giriş Tarihi: 5.8.2020 ABONE OL
Sivasspor’dan dev imza
Yeni sezonda Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Demir Grup Sivasspor, Polonya'nın Piast Gliwice takımında forma giyen Jorge Felix transferinde mutlu sona ulaştı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bizzat istediği İspanyol futbolcu, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kulüpte başkan Mecnun Otyakmaz'ın da hazır bulunduğu törende 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.
28 yaşındaki forvetin imza görüntülerini kulübün resmi hesabından yayınlayan kırmızı-beyazlılar, "Jorge Felix'e Sivas'a hoş geldin der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz" paylaşımını yaptı.

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Sivasspor’dan dev imza
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