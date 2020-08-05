Sivasspor’dan dev imza

Yeni sezonda Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Demir Grup Sivasspor, Polonya'nın Piast Gliwice takımında forma giyen Jorge Felix transferinde mutlu sona ulaştı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bizzat istediği İspanyol futbolcu, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kulüpte başkan Mecnun Otyakmaz'ın da hazır bulunduğu törende 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.28 yaşındaki forvetin imza görüntülerini kulübün resmi hesabından yayınlayan kırmızı-beyazlılar,paylaşımını yaptı.