Zirve Galatasaray'ın

Futbolseverlerin gözü kulağı takımlarının yapacağı transferlerde, kulüplerin gözü kulağı ise TFF'nin açıklayacağı harcama limitlerindeydi... Beklenen açıklama dün geldi. 2020-2021 sezonunda Galatasaray, yüzde 15'lik sapma miktarı ile birlikte 493 milyon 398 bin 642 TL'lik limit ile en yüksek harcamaya sahip kulüp oldu. 68 milyon 86 bin 401 TL ile Kayserispor listenin son sırasında yer aldı. Beşiktaş 298.099.722 TL ile listenin ikinci sırasında yer alırken onu 177.573.89 TL ile Fenerbahçe takip etti. Şampiyon Başakşehir 170.654.928 ile üç büyükleri takip ederken, Trabzonspor 152.395.425 liralık harcama bütçesine sahip oldu.



KULÜPLERİN İTİRAZ HAKKI VAR

TFF, kulüplerin itiraz hakkı için de "Harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık'a kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir" açıklamasını yaptı. Geçen sezonun ikinci transfer tescil dönemi harcama limitleri şu şekildeydi: G.Saray 451.6 milyon, Başakşehir 179.8 milyon, Beşiktaş 275.3 milyon, Trabzon 126.5 milyon, F.Bahçe 224.7 milyon TL.







HARCAMA LİMİTİ NEDİR?

Harcama limiti, kulüplerin son 3 sezonu kapsayan finansal tablolarındaki veriler baz alınarak oluşturuluyor. Harcama limitine profesyonel futbolcu ücret giderleri, A Takım teknik kadro ücret giderleri, menajer ücretleri dahil.



UYULMAZSA YAPTIRIMI NE?

Yüzde 5'e kadar ihtar cezası verilir.

Yüzde 6-10 arası aşımda kadro sınırlaması cezası gelir.

Yüzde 11-15 arasında transfer yasağı alınır.

Yüzde 16-20'lik aşımda takımın 1 puanı silinir. Ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

Yüzde 21-25 aşımda 2 puan silme cezası verilir ve bir üstteki ek cezalar uygulanır.

Yüzde 26 ve üstü aşımda ise 3 puan silinir aynı şekilde ek cezalar devreye girer.