Corendon Airlines Nürnberg’i uçuracak

Türk havayolları şirketi Corendon Airlines, Almanya 2. Ligi'nde mücadele eden Nürnberg'e sponsor oldu.Nürnberg için özel tasarlanan Boeing 737-800 tipi uçak, kulüp temsilcilerinin ve Nürnberg Havalimanı yöneticilerinin katıldığı karşılama töreni ile tanıtıldı. Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, "Almanya'daki markalaşma faaliyetlerimizi güçlendirmek adına böyle güçlü bir takıma sponsor olduk. İşbirliğimizin her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadesini kullandı.