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Nürnberg’i uçuracak

Giriş Tarihi: 6.8.2020 ABONE OL
Corendon Airlines Nürnberg’i uçuracak
Türk havayolları şirketi Corendon Airlines, Almanya 2. Ligi'nde mücadele eden Nürnberg'e sponsor oldu. Bayern Münih'ten sonra en çok şampiyonluk kazanan takım olan Nürnberg için özel tasarlanan Boeing 737-800 tipi uçak, kulüp temsilcilerinin ve Nürnberg Havalimanı yöneticilerinin katıldığı karşılama töreni ile tanıtıldı. Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, "Almanya'daki markalaşma faaliyetlerimizi güçlendirmek adına böyle güçlü bir takıma sponsor olduk. İşbirliğimizin her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadesini kullandı.

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Corendon Airlines Nürnberg’i uçuracak
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