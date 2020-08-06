Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri En değerli takım Trabzonspor

En değerli takım

Bordo-mavililerin 15 oyuncusunun piyasa değerinde 20 milyon Euro’ya yakın artış olurken, sadece Sörloth, Uğurcan ve Abdülkadir Ömür’ün toplam değeri 49 milyon Euro’ya ulaştı

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 6.8.2020 ABONE OL
En değerli takım Trabzonspor
Ftbol veri sitesi Transfermarkt'ta 4 Ağustos'ta yapılan son güncellemeye göre; 82 milyon Euro'luk kadrosuyla Trabzonspor, Süper Lig'in en değerli takımı oldu. 15 oyuncusunun değerinde toplam 19 milyon 875 bin Euro artış olan Fırtına'da Sörloth ilk sırayı aldı. Norveçli, değerini 7 milyon Euro arttırarak 13 milyon Euro'dan 20'ye yükseltti.

İKİNCİ SIRADA UĞURCAN ÇAKIR VAR
İkinci sırada ise kaleci Uğurcan Çakır bulunuyor. Milli file bekçisinin değeri 6.5 milyon Euro'luk artışla 9.5 milyon Euro'dan 16 milyon Euro'ya çıktı. Sakatlık yüzünden sezonun yarısını kaçıran Abdülkadir Ömür'ün değeri ise 500 bin Euro artışla 13 milyon Euro oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber! Nisa Bölükbaşı 'hazır olun' dedi Barış Murat Yağcı ise...
BİM 7 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!
Neslihan Atagül itiraflarıyla şaşırttı! Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül: Borcumdan 3 gün evden çıkamadım...
Selena’nın yıldızı Serkan Şenalp ile Esengül Yılmaz düğün yaptı! Ünlü oyuncu nikahta adını şaşırmıştı…
Altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar! 6 Ağustos 2020 Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düşer mi, yükselmeye devam edecek mi? CANLI RAKAMLAR!
A101 aktüel ürünler kataloğu 6 Ağustos 2020 ALDIN ALDIN indirimleri başlıyor! A101 aktüel ürünler indirim kataloğunda neler var?
SON DAKİKA! 5 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 5 Ağustos 2020 Çarşamba Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…
22 ayar bilezik altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Ağustos 22 ayar bilezik canlı alış satış fiyatı ne kadar, kaç para?
Yonca Evcimik’e haciz şoku! Kredi borcunu ödeyemeyen şarkıcı evinden de oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
En değerli takım Trabzonspor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA