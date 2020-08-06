En değerli takım Trabzonspor

Ftbol veri sitesi Transfermarkt'ta 4 Ağustos'ta yapılan son güncellemeye göre; 82 milyon Euro'luk kadrosuyla Trabzonspor, Süper Lig'in en değerli takımı oldu. 15 oyuncusunun değerinde toplam 19 milyon 875 bin Euro artış olan Fırtına'da Sörloth ilk sırayı aldı. Norveçli, değerini 7 milyon Euro arttırarak 13 milyon Euro'dan 20'ye yükseltti.İkinci sırada ise kaleci Uğurcan Çakır bulunuyor. Milli file bekçisinin değeri 6.5 milyon Euro'luk artışla 9.5 milyon Euro'dan 16 milyon Euro'ya çıktı. Sakatlık yüzünden sezonun yarısını kaçıran Abdülkadir Ömür'ün değeri ise 500 bin Euro artışla 13 milyon Euro oldu.