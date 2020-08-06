Fenerbahçe'den Smolov atağı!

Erol Bulut yeni transferleri değerlendirdi!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Erol Bulut'un getirilmesinin ardından Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak transferleri arka arkaya açıklandı.Harcama limitinden dolayı bütçe oluşturmakta zorlanan Fenerbahçe, bazı isimleri bütçe yaratmak adına elden çıkarmayı planlıyor ve bu isimlerden biri de sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadroya katılan Vedat Muriqi.Muriqi yerine şimdiden arayışlara başlayan Kanarya, sezonu La Liga ekibi Celta Vigo'da geçiren Smolov'u gündemine aldı.Sarı - lacivertileler, bu sezon Celta Vigo'da kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda Lokomotiv Moskova'ya geri dönen Smolov için resmi olarak teklif yaptı.Smolov, bu sezon Lokomotiv Moskova ve Celta Vigo'da 33 maçta 6 gol 4 asistlik performans gösterdi.Öte yandan Fenerbahçe yönetimi stoper mevkisine Aissa Mandi'yi gündemine aldı. Sarı-lacivertli takım, Cezayirli milli futbolcunun transferinde mutlu sona çok yaklaştı.22 Ekim 1991 doğumlu olan Aissa Mandi, Cezayirli Milli Takımı futbolcusudur. Stoper mevkisinde forma giyen başarılı oyuncu, Fransa'nın Reims takımında forma giyiyor ve sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.