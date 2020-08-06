Kendileri de hesaplayabilir

Kulüpler Birliği Vakfı harcama limitlerine toplu itiraza hazırlanıyor… Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerinin öncülüğünde gerçekleşen bildiri hazırlığında küme düşmeme ve yabancı sayısı konularında olduğu gibi tüm kulüplerin desteğinin alınması düşünülüyor.İtiraz metninde, UEFA ve FIFA'nın pandemi döneminde kulüplere sağladığı avantajların benzerinin Futbol Federasyonu tarafından da gerçekleştirilmesi gerektiği düşüncelerine yer verilecek. Bilindiği üzereaçıklamıştı.Türk kulüplerinin UEFA müsabakalarına katılabilmesi için, gerek UEFA Finansal Fair Play Talimatı'na, gerek de TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na uymaları gerektiği UEFA tarafından şart konulmuştur.Takım Harcama Limiti'ne konu olan giderler, A Takımı futbolcularına ve teknik adamlarına verilen yıllık maaş ve primlerin toplamı ile transferlerden doğacak diğer futbol kulüplerine ve menajerlere ödenecek giderlerin toplamıdır.Her kulübün kendi gelir ve giderleri ile mevcut borçlarını göz önüne alarak takıma has harcama limiti belirlenir. Bu giderlerin limit altına alınması ile kulüplerin harcamaları kontrol edilmektedir. Ancak altyapıya yapılan ödemeler bu giderlerin dışındadır.Tüm kulüplerimizin Takım Harcama Limitleri açıklanan yöntem ve sistemle hesaplanmaktadır.Herhangi bir kulübümüze farklı bir yöntem ya da sistem uygulanması söz konusu bile değildir.Kulüp yöneticilerimiz ve kulüplerimizin mali işler ve finans bölümlerinden sorumlu profesyonelleri, TFF Kulüp Lisans Kurulu'na ilettikleri belgeler sonucunda nasıl bir limite sahip olacaklarını önceden kolayca hesaplayacak bilgi ve yeteneğe sahiptirler.G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF'nin açıkladığı limitle ilgili şu yorumu yaptı: "Ben bazı değerli rakiplerimizin verdiği tepkilere çok şaşırıyorum. Biz halka açık bir şirketiz. Çift denetimden geçiyoruz. Bağımsız denetim firmaları ve UEFA bizi denetliyor. Perşembenin çarşambadan sonra geleceği belliydi. Yeniden bir talep var. Yüzde 15 sapma payı yerine yüzde 30 ya da 40 olsun diye... Biz camiamızın desteğiyle sponsorlukta 300 milyonu aştık."