Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kendileri de hesaplayabilir

Kendileri de hesaplayabilir

Harcama limitlerine yapılan itirazlar nedeniyle bir açıklama yapan , talimatın hazırlanış süreci ve şeklini hatırlattı. İşte satır başları:

TANER KARAMAN
Giriş Tarihi: 6.8.2020 ABONE OL
Kendileri de hesaplayabilir
Kulüpler Birliği Vakfı harcama limitlerine toplu itiraza hazırlanıyor… Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerinin öncülüğünde gerçekleşen bildiri hazırlığında küme düşmeme ve yabancı sayısı konularında olduğu gibi tüm kulüplerin desteğinin alınması düşünülüyor. Bildirinin kısa süre içerisinde hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de kamuoyu ile paylaşılması hedefleniyor. İtiraz metninde, UEFA ve FIFA'nın pandemi döneminde kulüplere sağladığı avantajların benzerinin Futbol Federasyonu tarafından da gerçekleştirilmesi gerektiği düşüncelerine yer verilecek. Bilindiği üzere UEFA, Finansal Fair Play'de bu sezon esneklik sağlayacağını açıklarken, FIFA'nın da sadece pandemi dönemi borçları nedeniyle uzlaşmacı kulüplere ağır cezalar vermeyeceğini açıklamıştı.

1- Türk kulüplerinin UEFA müsabakalarına katılabilmesi için, gerek UEFA Finansal Fair Play Talimatı'na, gerek de TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na uymaları gerektiği UEFA tarafından şart konulmuştur.

2- Takım Harcama Limiti'ne konu olan giderler, A Takımı futbolcularına ve teknik adamlarına verilen yıllık maaş ve primlerin toplamı ile transferlerden doğacak diğer futbol kulüplerine ve menajerlere ödenecek giderlerin toplamıdır.

3- Her kulübün kendi gelir ve giderleri ile mevcut borçlarını göz önüne alarak takıma has harcama limiti belirlenir. Bu giderlerin limit altına alınması ile kulüplerin harcamaları kontrol edilmektedir. Ancak altyapıya yapılan ödemeler bu giderlerin dışındadır.

KIMSEYE FARKLI YÖNTEM YOK
4- Tüm kulüplerimizin Takım Harcama Limitleri açıklanan yöntem ve sistemle hesaplanmaktadır.
Herhangi bir kulübümüze farklı bir yöntem ya da sistem uygulanması söz konusu bile değildir.

5- Kulüp yöneticilerimiz ve kulüplerimizin mali işler ve finans bölümlerinden sorumlu profesyonelleri, TFF Kulüp Lisans Kurulu'na ilettikleri belgeler sonucunda nasıl bir limite sahip olacaklarını önceden kolayca hesaplayacak bilgi ve yeteneğe sahiptirler.

RAKİPLERİN TEPKİSİ ŞAŞKINLIK VERİCİ!
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF'nin açıkladığı limitle ilgili şu yorumu yaptı: "Ben bazı değerli rakiplerimizin verdiği tepkilere çok şaşırıyorum. Biz halka açık bir şirketiz. Çift denetimden geçiyoruz. Bağımsız denetim firmaları ve UEFA bizi denetliyor. Perşembenin çarşambadan sonra geleceği belliydi. Yeniden bir talep var. Yüzde 15 sapma payı yerine yüzde 30 ya da 40 olsun diye... Biz camiamızın desteğiyle sponsorlukta 300 milyonu aştık."

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber! Nisa Bölükbaşı 'hazır olun' dedi Barış Murat Yağcı ise...
BİM 7 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!
Neslihan Atagül itiraflarıyla şaşırttı! Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül: Borcumdan 3 gün evden çıkamadım...
Selena’nın yıldızı Serkan Şenalp ile Esengül Yılmaz düğün yaptı! Ünlü oyuncu nikahta adını şaşırmıştı…
Altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar! 6 Ağustos 2020 Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düşer mi, yükselmeye devam edecek mi? CANLI RAKAMLAR!
A101 aktüel ürünler kataloğu 6 Ağustos 2020 ALDIN ALDIN indirimleri başlıyor! A101 aktüel ürünler indirim kataloğunda neler var?
SON DAKİKA! 5 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 5 Ağustos 2020 Çarşamba Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…
22 ayar bilezik altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Ağustos 22 ayar bilezik canlı alış satış fiyatı ne kadar, kaç para?
Yonca Evcimik’e haciz şoku! Kredi borcunu ödeyemeyen şarkıcı evinden de oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kendileri de hesaplayabilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA