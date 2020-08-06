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'de forma giyen 'ye talip oldu!

Bu sezon Premier Lig'de formasıyla gösterdiği performansla İngiliz devlerini peşine takan 'ye son talip İspanya devi oldu.

Giriş Tarihi: 6.8.2020 16:35 ABONE OL
Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü'ye Barcelona talip oldu!

Çağlar Söyüncü, Barcelona forması giyen 3. Türk oyuncu olmaya hazırlanıyor. NTV Spor'un haberine göre; Bu sezon Leicester City'de gösterdiği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcuya Barcelona talip oldu.

Bir süre önce İngiliz ekibiyle temaslara başlayan Barcelona, Çağlar için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Kulüplerin bonservis bedelinde anlaşması halinde; milli futbolcu, Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Menemenspor, Bucaspor ve Altınordu'da aldığı alt yapı eğitimi sonrası 2014 yılında Altınordu A takımına yükselen Çağlar, 2016'da 2.6 milyon Euro karşılığında Freiburg'a transfer oldu.

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2 sezon sonra 21 milyon Euro'ya Leicester City'nin yolunun tutan milli futbolcu, son 2 sezondur İngiliz ekibinin formasını giyiyor.

Geçen sezon Leicester City ile 42 maça çıkan Çağlar Söyüncü; 1 gol attı, 1 asist yaptı.

Futbol devi Barcelona'da daha önce Rüştü Reçber ve Arda Turan forma giymişti. Transferin tamamlanması halinde 24 yaşındaki savunma oyıncucu İspanyol ekibinde top koşturan 3 Türk futbolcu olacak.

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Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü'ye Barcelona talip oldu!
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