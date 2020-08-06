Lille'in yeni formasını Yusuf Yazıcı tanıttı!

Son olarak Burak Yılmaz'ın transfer olmasıyla birlikte Fransa'da birçok Türk futbolcu top koşturmaya başlamıştı. Bu isimlerden olan 2018/19 sezonunda Trabzonspor'dan 17.50 milyon Euro bonservis bedeli ile Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı futboluyla beğenileri toplamaya devam ediyor.

Öte yandan yeni sezon için de hazırlıklarını sürdüren Lille kulübü, yeni sezon formalarını tanıttı. Yeni sezonda giyilecek deplasman formasını milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı ile taraftarlarının beğenisine sunan kulübün formaları oldukça beğenildi.