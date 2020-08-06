Marcelo koptu geliyor

Stoper arayışlarını sürdüren ve eski futbolcusu Marcelo Guedes'in peşini bırakmayan Beşiktaş, mutlu sona yakın... Fransa'da Olympique Lyon forması giyen ve sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan 33 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlıların teklifini kabul etti. Kulübüne ise bu transfer için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli önerildi ve aradaki ufak pürüzlerin giderilmesiyle tarafların el sıkışacağı öğrenildi. 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Beşiktaş forması giyen Marcelo, iki şampiyonlukta da büyük pay sahibi olmuştu.



'YAKINDA TEKRAR BİRLİKTE OLACAĞIZ'

Brezilyalı savunmacının eşi Tatiane, İnstagram hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı taraftarlara müjdeyi verdi. Tatiane mesajında, "Beşiktaş taraftarlarından gelen her bir mesaja teşekkür ederim. İnanılmazsınız. Tanrı'nın planları her zaman inanılmazdır, yakında birlikte olacağız" ifadelerini kullandı.