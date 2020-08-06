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ile F.Bahçe, - takasında anlaştı. Ancak Boşnak oyuncunun 3 milyon 200 bin Euro’luk yıllık ücreti sarı-lacivertlilere çok gelince transfer beklemeye alındı

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 6.8.2020 ABONE OL
Ozan Tufan’ı bana alın!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda sürerken, N'Sakala ve Welinton'u bitiren siyahbeyazlılar, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile de el sıkıştı. Sergen Yalçın'ın çok istediği milli futbolcu için Fenerbahçe'ye Adem Ljajic'i teklif eden Beşiktaş olumlu yanıt aldı ama transfer beklenmeyen bir şekilde tıkandı. Bunun nedeni ise F.Bahçe'nin transfer limitinde yaşadığı sorun...

SERGEN YALÇIN'LA YENİDEN DOĞMUŞTU
Adem Ljajic'in 3 milyon 200 bin Euro'luk yıllık ücretinin sarı-lacivertli yönetime çok geldiği ve bu takasın şimdilik dondurulduğu belirtildi. Bu arada Yalçın, 2018-19 sezonunda Aytemiz Alanyaspor'u çalıştırırken Ozan Tufan da kiralık olarak turuncu-yeşilli ekipte forma giymişti. Sergen Yalçın'ın ellerinde adeta yeniden doğan sarı lacivertli futbolcu başarılı performansı ile dikkat çekmiş ve kupa dahil 19 maçta 1367 dakika sahada kalmıştı.



6 FARKLI TAKIMDA FORMA GIYDI
FENERBAHÇE'YE transferi gündemde olan Adem Ljajic, kariyeri boyunca altı farklı takımda görev yaptı. 28 yaşındaki futbolcu Partizan (14 maç), Fiorentina (85 maç), Roma (73 maç), Inter (28 maç), Torino (65) ve Beşiktaş'ta (61 maç) görev yaptı. Ljajic'in bu ekiplerde 80 gol, 72 asistlik skora katkısı oldu.

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