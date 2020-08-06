Temsil ettiğimiz bayrağa uygun oynamadık!

Yenilginin sorumluluğunu üzerine alan Okan Buruk “Ülkemiz için oynadık ama elendik, üzgünüz” dedi
Giriş Tarihi: 6.8.2020ABONE OL
Başakşehir'de teknik adamlık kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu kazanan Okan Buruk, Avrupa'ya veda etmenin üzüntüsünü yaşadı. Genç hoca öz eleştiri yapmaktan kaçınmadı: "Ülkemiz için oynadığımızısöyledik ama elendik,bunun için üzgünüm. Temsilettiğimiz bayrağa uygun oynamadık. Erken gol bizi bozdu. Bireysel olarak istediğimiz oyunu oturtamadık. Sorumlusu benim. Bu oyun ve skor çıkardığım11'in sonucu. Zor bir sezonun ardından kalitemizi sahaya yansıtamadık. Rehavet olmuş olabilir. Rakibe göre de yaşlı bir takımız. Şampiyonluk sonrası verilen aradan iyi dönemedik."