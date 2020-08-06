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Temsil ettiğimiz bayrağa uygun oynamadık!

Yenilginin sorumluluğunu üzerine alan “Ülkemiz için oynadık ama elendik, üzgünüz” dedi

Giriş Tarihi: 6.8.2020 ABONE OL
Temsil ettiğimiz bayrağa uygun oynamadık!
Başakşehir'de teknik adamlık kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu kazanan Okan Buruk, Avrupa'ya veda etmenin üzüntüsünü yaşadı. Genç hoca öz eleştiri yapmaktan kaçınmadı: "Ülkemiz için oynadığımızı söyledik ama elendik, bunun için üzgünüm. Temsil ettiğimiz bayrağa uygun oynamadık. Erken gol bizi bozdu. Bireysel olarak istediğimiz oyunu oturtamadık. Sorumlusu benim. Bu oyun ve skor çıkardığım 11'in sonucu. Zor bir sezonun ardından kalitemizi sahaya yansıtamadık. Rehavet olmuş olabilir. Rakibe göre de yaşlı bir takımız. Şampiyonluk sonrası verilen aradan iyi dönemedik."

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Temsil ettiğimiz bayrağa uygun oynamadık!
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