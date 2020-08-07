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Beni bırakın

’a dönmek isteyen Marcelo, ’a son sözü söyledi: Beni bırakın... 33 yaşındaki Brezilyalı stoper için 1.5 milyon Euro bonservis önerildi ancak Fransız ekibi bir yıl daha sözleşmesi olan oyuncu için bu rakamı az buldu

Giriş Tarihi: 7.8.2020 ABONE OL
Beni bırakın
Beşiktaş'ın 2016 ve 2017 yıllarında yaşadığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Marcelo Guedes yeniden siyah-beyazlı formayı giymeyi çok istiyor. Öyle ki 33 yaşındaki stoper ve eşi, taraftarların sosyal medyadan yaptığı sevgi gösterilerine "Yakında birlikte olacağız" karşılığını veriyor. Marcelo, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti ancak kulübü Lyon 1.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini yeterli görmüyor.

VERİLEN TEKLİF UYGUN!
Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Marcelo'nun bu konudaki tavrı net. Oyuncunun Lyon yetkilileriyle konuştuğu ve "Zaten seneye sözleşmem bitiyor. Para kazanmak istiyorsanız gelen teklifin uygun olduğunu düşünüyorum. Kolaylık ve anlayış gösterirseniz sevinirim" dediği belirtildi.

TÜRKiYE'NiN EN BÜYÜĞÜNE GIDIYORUM
Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan renklerine kattığı Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlı taraftarla buluşmak için heyecanlı olduğunu söyledi. Yeniden Sergen Yalçın ile çalışmanın kendisi için artı olacağını belirten 30 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin en büyük kulübüne transfer oluyorum ve çok mutluyum. Benim için yeni bir macera. Şampiyonlar Ligi'ni çok özledim. Beşiktaş'ı Avrupa'da en iyi noktaya taşımak istiyoruz. Ligde de tek hedefimiz şampiyonluk olacaktır. Beşiktaş'ın başka hedefi olmaz. Beşiktaş taraftarı, Türkiye'nin en iyisi. Onlarla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum."
Dün İstanbul'a gelen N'Sakala, sağlık kontrolünün ardından 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

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