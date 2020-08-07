Beşiktaş’a dönmek isteyen Marcelo, Lyon’a son sözü söyledi: Beni bırakın... 33 yaşındaki Brezilyalı stoper için 1.5 milyon Euro bonservis önerildi ancak Fransız ekibi bir yıl daha sözleşmesi olan oyuncu için bu rakamı az buldu
Giriş Tarihi: 7.8.2020ABONE OL
Beşiktaş'ın 2016ve 2017 yıllarındayaşadığışampiyonluklardabüyük pay sahibiolan Marcelo Guedesyeniden siyah-beyazlı formayıgiymeyi çok istiyor.Öyle ki 33 yaşındaki stoperve eşi, taraftarlarınsosyal medyadan yaptığı sevgi gösterilerine"Yakında birlikte olacağız"karşılığını veriyor. Marcelo,Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiancak kulübü Lyon 1.5 milyonEuro'luk bonservis bedelini yeterligörmüyor.
VERİLEN TEKLİF UYGUN!
Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Marcelo'nun bu konudaki tavrı net. Oyuncunun Lyon yetkilileriyle konuştuğu ve "Zaten seneyesözleşmem bitiyor. Para kazanmakistiyorsanız gelenteklifin uygun olduğunu düşünüyorum.Kolaylık ve anlayışgösterirseniz sevinirim" dediği belirtildi.
TÜRKiYE'NiN EN BÜYÜĞÜNE GIDIYORUM
Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan renklerine kattığı Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlı taraftarla buluşmak için heyecanlı olduğunu söyledi. Yeniden Sergen Yalçın ile çalışmanın kendisi için artı olacağını belirten 30 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin en büyük kulübüne transfer oluyorum ve çok mutluyum. Benim için yeni bir macera. Şampiyonlar Ligi'ni çok özledim. Beşiktaş'ı Avrupa'da en iyi noktaya taşımak istiyoruz. Ligde de tek hedefimiz şampiyonluk olacaktır. Beşiktaş'ın başka hedefi olmaz. Beşiktaş taraftarı, Türkiye'nin en iyisi. Onlarla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum."
Dün İstanbul'a gelen N'Sakala, sağlık kontrolünün ardından 2 yıllık sözleşme imzalayacak.