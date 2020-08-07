Beni bırakın

Beşiktaş'ınyıllarındayaşadığışampiyonluklardabüyük pay sahibiolan Marcelo Guedesyeniden siyah-beyazlı formayıgiymeyi çok istiyor.Öyle ki 33 yaşındaki stoperve eşi, taraftarlarınsosyal medyadan yaptığı sevgi gösterilerinekarşılığını veriyor. Marcelo,Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiancak kulübü LyonKulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Marcelo'nun bu konudaki tavrı net. Oyuncunun Lyon yetkilileriyle konuştuğu vedediği belirtildi.Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan renklerine kattığı Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlı taraftarla buluşmak için heyecanlı olduğunu söyledi. Yeniden Sergen Yalçın ile çalışmanın kendisi için artı olacağını belirten 30 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin en büyük kulübüne transfer oluyorum ve çok mutluyum. Benim için yeni bir macera. Şampiyonlar Ligi'ni çok özledim. Beşiktaş'ı Avrupa'da en iyi noktaya taşımak istiyoruz. Ligde de tek hedefimiz şampiyonluk olacaktır. Beşiktaş'ın başka hedefi olmaz. Beşiktaş taraftarı, Türkiye'nin en iyisi. Onlarla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum."Dün İstanbul'a gelen N'Sakala, sağlık kontrolünün ardından 2 yıllık sözleşme imzalayacak.