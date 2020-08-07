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Boca Juniors ve Sao Paulo’yu reddetti ’ı bekledi

Giriş Tarihi: 7.8.2020 ABONE OL
Boca Juniors ve Sao Paulo’yu reddetti Galatasaray’ı bekledi
Galatasaray'a gelebilmek için aylarca boşta kalmayı göze alan sarı-kırmızılıların eski kaptanı Arda Turan'ın Güney Amerika'nın iki dev takımını reddettiği ortaya çıktı. Arjantin'den Boca Juniors, Brezilya'dan da Sao Paulo, yıldız oyuncu için teklifte bulundu. Ancak yuvaya dönmek isteyen Arda, ret yanıtı verip çalışmalarına devam etti. 7 aydır bireysel antrenörü ile çalışan 33 yaşındaki oyuncu, İstanbul'da olduğu her gün Belgrad Ormanı'nda koşuya çıktı. Galatasaray'ı düşünerek arkadaş çevresini tekrar gözden geçiren yıldız futbolcu, baba olduktan sonra gece gezmelerini de bıraktı.

ÇOCUKLARIM GÖRSÜN İSTEDİM!
Parçalı formayı giyen Arda, "Oğullarımın beni G.Saray formasıyla görmesini çok istedim. Parçalı forma için kalbim güp güp atıyor" dedi.

AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU İÇİN ÖZEL PRİM
GS TV'ye verdiği röportajda altyapıdayken idol olarak Hagi'yi gördüğünü söyleyen Arda Turan, dün 1+1 yıllık imzayı atarken Rumen efsanenin izinden gitti. Hagi, 1996'da sarı-kırmızılı kulübe gelirken UEFA Kupası için sözleşmesine özel prim koydurmuştu. Arda Turan da Galatasaray'ın Avrupa Ligi şampiyonluğuna 1 milyon TL bonus yazdırdı. KAP'a 4 milyon TL garanti ücret alacağı açıklanırken, Süper Lig şampiyonluğu halinde de 1 milyon TL prime hak kazanacak. Sezon başı Falcao için 5 milyon Euro garanti ücret KAP'a açıklanırken, Kolombiyalı golcünün sözleşmesinde de 2 milyon Euro performans bonusu ortaya çıkmıştı.

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Boca Juniors ve Sao Paulo’yu reddetti Galatasaray’ı bekledi
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