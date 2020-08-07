Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri En az 8 nokta atışı transfer

En az 8 nokta atışı

, yeni sezon için takım planlamasını yaptı. Harcama limitinin belirlenmesinden sonra alternatifleri masaya yatıran bordo-mavililer, 2 stoper, 2 sol bek, 2 orta saha, en az birer kanat ve forvet olmak üzere minumum 8 yapacak

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 7.8.2020 ABONE OL
En az 8 nokta atışı transfer
Trabzonspor yönetimi, TFF'nin harcama limitlerini belirlemesinden sonra transferde kolları sıvadı. Yeni teknik direktör Eddie Newton'ın da görüşleri alındıktan sonra bordo-mavililer önceliği defansın göbeğine, iki stopere verecek. Ayrıca geçen sezon transfer edilen Atakan Gündüz ile Feyenoord'daki kiralık sözleşmesi sona eren Edgar ile de alternatif stoper olarak takımda kalacak.

ORTA SAHAYA İKİ TAKVİYE
Bordo-mavililer kiralık sözleşmesi sona eren Ndiaye'yi yeni sezonda düşünmüyor. Senegalli orta sahanın yerine Elneny'nin ismi gündemde. Ayrıca bu mevkiye bir transfer daha yapılacak. Sosa'nın durumuna bağlı olarak bu bölgeye bir hamle daha gelebilir. Tüm takviyelerin direkt oynayabilecek seviyede olmasına da dikkat edilecek.

SOLA 1 YERLİ, 1 YABANCI
Trabzonspor, Philip Novak'ın takımdan ayrılmasıyla sol bek mevkiine iki transfer birden yapacak. Bu bölge için bir yabancı ve bir de yerli olmak üzere iki alternatif isim üzerinde duran bordo- mavililerde teknik direktör Newton'ın da Premier Lig'den isim önermesi bekleniyor.

ÇOK YÖNLÜ KANAT YOLDA
Forvette Sörloth ve Ekuban ile rekabet edebilecek yabancı bir isim arayan bordo-mavililer, her iki kanatta da oynayabilen bir ofansif oyuncu ile de teması sürdürüyor. Yönetimin, 8 olarak belirlediği transfer sayısını maliyetlere göre daha da arttırabileceği belirtildi.

İSKENDER GÜNEN
PARMAK'A BİR YARDIMCI ŞART
SORU: Trabzonspor en az 8 transferle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Sizce takviyeler hangi bölgelere olmalı?
Önce geçen sezondan başlamak gerek. Çünkü şampiyonluğun yitirilmesinde en büyük neden transferdeki yanlışlardı. Sezon başını herkes hatırlasın; gelen 7 yabancı ve de Türk oyuncuları göz önüne getirdiğimizde Sörloth'tan başka katkı yapan ikinci bir isim çıkmadı. Pandemi sürecinden sonra yapılan maçlarda takımın önemli oyuncularının sakatlanmasıyla katkı yapabilecek yedek futbolcu eksikliğini gördük. Sonrasında da kaybedilen puanları. Bu yüzden öncelikle savunmanın göbeği, iki kenar bek ve orta sahada Abdulkadir Parmak'a yardımcı olabilecek bir oyuncu mutlak alınmalı...

EN ÇOK OKUNANLAR

Gupse Özay ile Barış Arduç plajda aşk tazeledi! Gupse eşi Barış’ı öpmeye doyamadı!
Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 6 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama BURADA
Son dakika... Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber geldi! "Hazır olun" mesajı...
SON DAKİKA - Sokağa çıkma yasağı genelgesi hakkında açıklama geldi! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?
Uzman isim Borsa İstanbul'u değerlendirdi: O hisselerde ciddi fırsat var!
Selena’nın yıldızı Serkan Şenalp ile Esengül Yılmaz düğün yaptı! Ünlü oyuncu nikahta adını şaşırmıştı…
Dün akşam MasterChef’te kim kazandı? 2020 MasterChef Türkiye 4. ana kadro yarışmacısı kim oldu? İşte o isim...
Kapalıçarşı Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile güncel rakamlar! 7 Ağustos 2020 güncel Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
2020 Ağustos ayı sıfır KM otomobil fiyatları belli oldu! O modelin fiyatı dikkat çekiyor! İşte en güncel liste fiyatları
Galatasaray'a yeni transferi Falcao getirecek!
ARKADAŞINA GÖNDER
En az 8 nokta atışı transfer
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA