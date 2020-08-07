En az 8 nokta atışı transfer

Trabzonspor, yeni sezon için takım planlamasını yaptı. Harcama limitinin belirlenmesinden sonra alternatifleri masaya yatıran bordo-mavililer, 2 stoper, 2 sol bek, 2 orta saha, en az birer kanat ve forvet olmak üzere minumum 8 transfer yapacak
Trabzonspor yönetimi, TFF'nin harcama limitlerini belirlemesinden sonra transferde kolları sıvadı. Yeni teknik direktör Eddie Newton'ın da görüşleri alındıktan sonra bordo-mavililer önceliği defansın göbeğine, iki stopere verecek. Ayrıca geçen sezon transfer edilen Atakan Gündüz ile Feyenoord'daki kiralık sözleşmesi sona eren Edgar ile de alternatif stoper olarak takımda kalacak.
ORTA SAHAYA İKİ TAKVİYE
Bordo-mavililer kiralık sözleşmesi sona eren Ndiaye'yi yeni sezonda düşünmüyor. Senegalli orta sahanın yerine Elneny'nin ismi gündemde. Ayrıca bu mevkiye bir transfer daha yapılacak. Sosa'nın durumuna bağlı olarak bu bölgeye bir hamle daha gelebilir. Tüm takviyelerin direkt oynayabilecek seviyede olmasına da dikkat edilecek.
SOLA 1 YERLİ, 1 YABANCI
Trabzonspor, Philip Novak'ın takımdan ayrılmasıyla sol bek mevkiine iki transfer birden yapacak. Bu bölge için bir yabancı ve bir de yerli olmak üzere iki alternatif isim üzerinde duran bordo- mavililerde teknik direktör Newton'ın da Premier Lig'den isim önermesi bekleniyor.
ÇOK YÖNLÜ KANAT YOLDA
Forvette Sörloth ve Ekuban ile rekabet edebilecek yabancı bir isim arayan bordo-mavililer, her iki kanattada oynayabilen bir ofansifoyuncu ile de teması sürdürüyor. Yönetimin, 8 olarak belirlediği transfer sayısını maliyetlere göre daha da arttırabileceği belirtildi.
İSKENDER GÜNEN
PARMAK'A BİR YARDIMCI ŞART SORU: Trabzonspor en az 8 transferlekadrosunu güçlendirmek istiyor.Sizce takviyeler hangi bölgelereolmalı?
Önce geçen sezondan başlamak gerek. Çünkü şampiyonluğun yitirilmesinde en büyük neden transferdeki yanlışlardı. Sezon başını herkes hatırlasın; gelen 7 yabancı ve de Türk oyuncuları göz önüne getirdiğimizde Sörloth'tan başka katkı yapan ikinci bir isim çıkmadı. Pandemi sürecinden sonra yapılan maçlarda takımın önemli oyuncularının sakatlanmasıyla katkı yapabilecek yedek futbolcu eksikliğini gördük. Sonrasında da kaybedilen puanları. Bu yüzden öncelikle savunmanın göbeği, ikikenar bek ve orta sahada AbdulkadirParmak'a yardımcı olabilecek bir oyuncu mutlak alınmalı...