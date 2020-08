Fenerbahçe gövde gösterisi yaptı

Gökhan Gönül, 4 yıl sonra 1+1 YILLIK İMZA ile F.Bahçe'ye döndü. Benfica maçında giydiği çubukluyu çıkarıp yeni formasını sırtına geçirerek taraftara 'Ben geldim' dediökhan Gönül önce yayınladığı mesajla Beşiktaş'a veda etti, siyahbeyazlılardan helallik istedi ardından Fenerbahçe milli sağ bekle anlaştığınıdiyerek duyurdu. Gökhan tanıtım videosunda Benfica ile oynanan UEFA Kupası yarı final maçında giydiği ve kafa travması geçirip35 yaşındaki sağ bek yaptığı ilk açıklamada,Hiç bu kadar heyecanlandığımı, bu kadar mutlu olduğum bir günü hatırlamıyorum.Ben buraya kazanılacak olan şampiyonluklara katkı vermek için geliyorum. Allah nasip ederse tabii ki jübilemi yaparım.dedi.Sivas'la sözleşmesi biten ve 4 YILLIK İMZA atan, 8 numaranın yeni sahibi Mert Hakan, F.Bahçe'yi neden seçtiğini şöyle anlattı:öyle büyük bir camiada bu şekilde istekli karşılanmak beni çok mutlu etti. Lefter'in başının üzerinde taşıdığı, Can Bartu'nun, Selçuk Yula'nın, Rıdvan Dilmen'in gönüllerde taht kurduğu bir takımın formasını taşımak gerçekten çok büyük bir onur.Emre ağabeyinBana verilensözlerin arkasında duran, dürüstahlâklı bir kulübe ve insanlarınyanına geldim. Bu süreçteEmre ağabey bana bir videoklip atmıştı. Transfer sürecimede çok uygun bir beste olduğunudüşünüyorum:İnşallah sahadave her yerde F.Bahçe sonsözü söyleyecek. Sevgi limit tanımaz.Gökhan gibi Beşiktaş'taki 4 yıllık sözleşmesini tamamlayıp tekrar yuvaya dönen Caner Erkin 2+1 YILLIK İMZA attıeşiktaş'la sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki milli sol bek, önce sosyal medya hesabından siyah-beyazlılara veda etti. Ardından yeni formasıyla pozunu verip ilk açıklamalarını yaptı. Transferinde Emre Belözoğlu'nun büyük payı olduğuna vurgu yapan Caner yaşananları şöyle anlattı: "Problem yoktu zaten. Fenerbahçeli olduğumu herkes biliyor.4 senelik bir ayrılık oldu. Yine buluştuk.Oynadığım her camiaya en iyisini vermeye çalıştım. Fenerbahçe'de bırakmak istiyorum."Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Çek savunmacı ile 3 YILLIK mukavele yapıldıFenerbahçe dün 4. transferini saatler 19:07'yi gösterdiğinde duyurdu. Trabzonspor'la olan sözleşmesi sona eren Filip Novak sosyal medya hesabındanArdından sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. FBTV'ye bağlanan oyuncu, Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu'na teşekkür ederken, büyük bir aileye katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.Fenerbahçe transferleriyle yeni sezon formalarını da tanıttı. Mert Hakan Yandaş ve Gökhan çubuklu, Caner lacivert, Novak ise düz sarı formayı giydi.Yıllar sonra sırt bölümü sarı olan formanın üstündeki kanarya figürü dikkat çekti.Ali Koç'un sahibi olduğu Tüpraş'ın yeni sponsor olduğu formanın kolundaki detaydan öğrenildi.F.Bahçe'de '12 numara' taraftarı sembolize ettiği için futbolculara uzun yıllardır verilmiyor. Transferler sadece tanıtım amaçlı 12 numara ile poz verecek.Yeni formalar 12 Ağustos'ta Feneriumlar'dan satışa sunulacak.Başkan Ali Koç ligin bitimi ile birlikte teknik direktör ve transferlerle ilgili açıklama yapacaklarını söylemişti. Duyurdukları isimler, geçen ayın transfer gündeminde yer alan, herkesin beklediği oyuncular... Ortak özellikleri "Hepsi direkt ilk 11 oyuncusu. Yani kulübeye değil hedefe ve şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak için plan yapıp, tartışılmayacak isimlerle el sıkışmışlar. Kısacası pandemide boş durmamışlar. F.Bahçe yönetiminin harcama limitlerine olan haklı isyanını da buradan anlıyoruz. Devre arasında transfer yaptırılmayan bir kulübe sezon başında bırakın oyuncu almayı, elindekileri de sattıracak kararlara tek tek isyan ediyorlar.