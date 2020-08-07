Fenerbahçe gövde gösterisi yaptı

GÖKHAN GÖNÜL / SAĞ KANAT
BENFİCA FORMASIYLA KALDIĞI YERDEN!
Gökhan Gönül, 4 yıl sonra 1+1 YILLIK İMZA ile F.Bahçe'ye döndü. Benfica maçında giydiği çubukluyu çıkarıp yeni formasını sırtına geçirerek taraftara 'Ben geldim' dedi Gökhan Gönül önce yayınladığı mesajla Beşiktaş'a veda etti, siyahbeyazlılardan helallik istedi ardından Fenerbahçe milli sağ bekle anlaştığını "Çubuklu formamız altında 9 sezonda 6 şansılkupa kazanan Gökhan Gönül'e Saracoğluçimlerinde taraftarlarımızın limit tanımayansevgisi ve desteğiyle yaşanacak nice başarılardiliyoruz. Yuvana hoş geldin" diyerek duyurdu. Gökhan tanıtım videosunda Benfica ile oynanan UEFA Kupası yarı final maçında giydiği ve kafa travması geçirip kanlar içindekaldığı çubuklu forması ile kamera karşısınageçti. Eski formayı çıkarıp yenisini giyindi.
HERKES NELER YAPACAĞIMI BİLİYOR
35 yaşındaki sağ bek yaptığı ilk açıklamada, "Ailesinden biraz uzak kalmış amayuvasına dönen biri olarak hislerimi kelimelerleifade etmek çok zor. Hiç bu kadar heyecanlandığımı, bu kadar mutlu olduğum bir günü hatırlamıyorum. Uğrunakanımı akıttığım forma için geri dönüyorum. Ben buraya kazanılacak olan şampiyonluklara katkı vermek için geliyorum. Allah nasip ederse tabii ki jübilemi yaparım. 9 sene top oynadım, herkes sahadaneler yapacağımı biliyor" dedi.
MERT HAKAN YANDAŞ / ORTA SAHA
DÜRÜST VE AHLÂKLI KULÜBE GELDİM
Sivas'la sözleşmesi biten ve 4 YILLIK İMZA atan, 8 numaranın yeni sahibi Mert Hakan, F.Bahçe'yi neden seçtiğini şöyle anlattı: Böyle büyük bir camiada bu şekilde istekli karşılanmak beni çok mutlu etti. Lefter'in başının üzerinde taşıdığı, Can Bartu'nun, Selçuk Yula'nın, Rıdvan Dilmen'in gönüllerde taht kurduğu bir takımın formasını taşımak gerçekten çok büyük bir onur. Hayatım boyuncadürüstlüğe önem verdim.Bu süreçte de konuşulanlarınarkasında duran tek kulüpFenerbahçe oldu.
VİDEODAKİ O SÖZLER!
Emre ağabeyin futbolculuğumhakkındaki düşünceleridirekt Fenerbahçe'yi tercih etmemeneden oldu. Bana verilensözlerin arkasında duran, dürüstahlâklı bir kulübe ve insanlarınyanına geldim. Bu süreçteEmre ağabey bana bir videoklip atmıştı. Transfer sürecimede çok uygun bir beste olduğunudüşünüyorum: "Fenerbahçesöyleyecek son sözü. Haklıyızkazanacağız!" İnşallah sahadave her yerde F.Bahçe sonsözü söyleyecek. Sevgi limit tanımaz.
CANER ERKİN / SOL KANAT
TUTKUM VE DUYGULARIM AYNI
Gökhan gibi Beşiktaş'taki 4 yıllık sözleşmesini tamamlayıp tekrar yuvaya dönen Caner Erkin 2+1 YILLIK İMZA attı Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki milli sol bek, önce sosyal medya hesabından siyah-beyazlılara veda etti. Ardından yeni formasıyla pozunu verip ilk açıklamalarını yaptı. Transferinde Emre Belözoğlu'nun büyük payı olduğuna vurgu yapan Caner yaşananları şöyle anlattı: "Problem yoktu zaten. Fenerbahçeli olduğumu herkes biliyor. Basit birtransfer oldu. Beni çok istediklerini gösterdiler.Ben de buna en iyi şekilde cevap vereceğim. 4 senelik bir ayrılık oldu. Yine buluştuk. Tutkum ve duygularım aynı. Oynadığım her camiaya en iyisini vermeye çalıştım. Fenerbahçe'de bırakmak istiyorum."
FİLİP NOVAK / SOL BEK
19:07'DE NOVAK AÇIKLANDI
Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Çek savunmacı ile 3 YILLIK mukavele yapıldı
Fenerbahçe dün 4. transferini saatler 19:07'yi gösterdiğinde duyurdu. Trabzonspor'la olan sözleşmesi sona eren Filip Novak sosyal medya hesabından "Sevgili Trabzonspor.. İlk günden son maça kadar siziniçin savaştığımı biliyorsunuz. Fakat hayat mücadeleler içeriyorve ben de yeni bir mücadeleye girmeye karar verdim.Umarım benim anlarsınız. Her şey için teşekkürler" mesajınıyayınladı. Ardından sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. FBTV'ye bağlanan oyuncu, Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu'na teşekkür ederken, büyük bir aileye katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.
YENİ FORMALAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Fenerbahçe transferleriyle yeni sezon formalarını da tanıttı. Mert Hakan Yandaş ve Gökhan çubuklu, Caner lacivert, Novak ise düz sarı formayı giydi. 1- Yıllar sonra sırt bölümü sarı olan formanın üstündeki kanarya figürü dikkat çekti. 2- Ali Koç'un sahibi olduğu Tüpraş'ın yeni sponsor olduğu formanın kolundaki detaydan öğrenildi. 3- F.Bahçe'de '12 numara' taraftarı sembolize ettiği için futbolculara uzun yıllardır verilmiyor. Transferler sadece tanıtım amaçlı 12 numara ile poz verecek.
Yeni formalar 12 Ağustos'ta Feneriumlar'dan satışa sunulacak.
BİR GÖRÜŞ / GÜRCAN BİLGİÇ
Kulübeye değil hedefe transfer!
Başkan Ali Koç ligin bitimi ile birlikte teknik direktör ve transferlerle ilgili açıklama yapacaklarını söylemişti. Duyurdukları isimler, geçen ayın transfer gündeminde yer alan, herkesin beklediği oyuncular... Ortak özellikleri "Niye" sorusununmuhatabı olmamaları. Hepsi direkt ilk 11 oyuncusu. Yani kulübeye değil hedefe ve şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak için plan yapıp, tartışılmayacak isimlerle el sıkışmışlar. Kısacası pandemide boş durmamışlar. F.Bahçe yönetiminin harcama limitlerine olan haklı isyanını da buradan anlıyoruz. Devre arasında transfer yaptırılmayan bir kulübe sezon başında bırakın oyuncu almayı, elindekileri de sattıracak kararlara tek tek isyan ediyorlar. Yarın-öbür gün federasyon 'Benbu oyunculara lisans vermem'derse seyredin gümbürtüyü.