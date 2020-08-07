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gövde gösterisi yaptı

TFF’nin 177.5 milyon TL limit verdiği Kanarya, ’a 4, Novak’a 3, ’e 1+1, ’e 2+1 yıllık imza attırdı.

Giriş Tarihi: 7.8.2020 ABONE OL
Fenerbahçe gövde gösterisi yaptı
GÖKHAN GÖNÜL / SAĞ KANAT
BENFİCA FORMASIYLA KALDIĞI YERDEN!
Gökhan Gönül, 4 yıl sonra 1+1 YILLIK İMZA ile F.Bahçe'ye döndü. Benfica maçında giydiği çubukluyu çıkarıp yeni formasını sırtına geçirerek taraftara 'Ben geldim' dedi
Gökhan Gönül önce yayınladığı mesajla Beşiktaş'a veda etti, siyahbeyazlılardan helallik istedi ardından Fenerbahçe milli sağ bekle anlaştığını "Çubuklu formamız altında 9 sezonda 6 şansıl kupa kazanan Gökhan Gönül'e Saracoğlu çimlerinde taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisi ve desteğiyle yaşanacak nice başarılar diliyoruz. Yuvana hoş geldin" diyerek duyurdu. Gökhan tanıtım videosunda Benfica ile oynanan UEFA Kupası yarı final maçında giydiği ve kafa travması geçirip kanlar içinde kaldığı çubuklu forması ile kamera karşısına geçti. Eski formayı çıkarıp yenisini giyindi.

HERKES NELER YAPACAĞIMI BİLİYOR
35 yaşındaki sağ bek yaptığı ilk açıklamada, "Ailesinden biraz uzak kalmış ama yuvasına dönen biri olarak hislerimi kelimelerle ifade etmek çok zor. Hiç bu kadar heyecanlandığımı, bu kadar mutlu olduğum bir günü hatırlamıyorum. Uğruna kanımı akıttığım forma için geri dönüyorum. Ben buraya kazanılacak olan şampiyonluklara katkı vermek için geliyorum. Allah nasip ederse tabii ki jübilemi yaparım. 9 sene top oynadım, herkes sahada neler yapacağımı biliyor" dedi.

MERT HAKAN YANDAŞ / ORTA SAHA
DÜRÜST VE AHLÂKLI KULÜBE GELDİM
Sivas'la sözleşmesi biten ve 4 YILLIK İMZA atan, 8 numaranın yeni sahibi Mert Hakan, F.Bahçe'yi neden seçtiğini şöyle anlattı:
Böyle büyük bir camiada bu şekilde istekli karşılanmak beni çok mutlu etti. Lefter'in başının üzerinde taşıdığı, Can Bartu'nun, Selçuk Yula'nın, Rıdvan Dilmen'in gönüllerde taht kurduğu bir takımın formasını taşımak gerçekten çok büyük bir onur. Hayatım boyunca dürüstlüğe önem verdim. Bu süreçte de konuşulanların arkasında duran tek kulüp Fenerbahçe oldu.

VİDEODAKİ O SÖZLER!
Emre ağabeyin futbolculuğum hakkındaki düşünceleri direkt Fenerbahçe'yi tercih etmeme neden oldu. Bana verilen sözlerin arkasında duran, dürüst ahlâklı bir kulübe ve insanların yanına geldim. Bu süreçte Emre ağabey bana bir video klip atmıştı. Transfer sürecime de çok uygun bir beste olduğunu düşünüyorum: "Fenerbahçe söyleyecek son sözü. Haklıyız kazanacağız!" İnşallah sahada ve her yerde F.Bahçe son sözü söyleyecek. Sevgi limit tanımaz.

CANER ERKİN / SOL KANAT
TUTKUM VE DUYGULARIM AYNI
Gökhan gibi Beşiktaş'taki 4 yıllık sözleşmesini tamamlayıp tekrar yuvaya dönen Caner Erkin 2+1 YILLIK İMZA attı
Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki milli sol bek, önce sosyal medya hesabından siyah-beyazlılara veda etti. Ardından yeni formasıyla pozunu verip ilk açıklamalarını yaptı. Transferinde Emre Belözoğlu'nun büyük payı olduğuna vurgu yapan Caner yaşananları şöyle anlattı: "Problem yoktu zaten. Fenerbahçeli olduğumu herkes biliyor. Basit bir transfer oldu. Beni çok istediklerini gösterdiler. Ben de buna en iyi şekilde cevap vereceğim. 4 senelik bir ayrılık oldu. Yine buluştuk. Tutkum ve duygularım aynı. Oynadığım her camiaya en iyisini vermeye çalıştım. Fenerbahçe'de bırakmak istiyorum."

FİLİP NOVAK / SOL BEK
19:07'DE NOVAK AÇIKLANDI
Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Çek savunmacı ile 3 YILLIK mukavele yapıldı
Fenerbahçe dün 4. transferini saatler 19:07'yi gösterdiğinde duyurdu. Trabzonspor'la olan sözleşmesi sona eren Filip Novak sosyal medya hesabından "Sevgili Trabzonspor.. İlk günden son maça kadar sizin için savaştığımı biliyorsunuz. Fakat hayat mücadeleler içeriyor ve ben de yeni bir mücadeleye girmeye karar verdim. Umarım benim anlarsınız. Her şey için teşekkürler" mesajını yayınladı. Ardından sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. FBTV'ye bağlanan oyuncu, Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu'na teşekkür ederken, büyük bir aileye katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

YENİ FORMALAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Fenerbahçe transferleriyle yeni sezon formalarını da tanıttı. Mert Hakan Yandaş ve Gökhan çubuklu, Caner lacivert, Novak ise düz sarı formayı giydi.
1- Yıllar sonra sırt bölümü sarı olan formanın üstündeki kanarya figürü dikkat çekti.
2- Ali Koç'un sahibi olduğu Tüpraş'ın yeni sponsor olduğu formanın kolundaki detaydan öğrenildi.
3- F.Bahçe'de '12 numara' taraftarı sembolize ettiği için futbolculara uzun yıllardır verilmiyor. Transferler sadece tanıtım amaçlı 12 numara ile poz verecek.
Yeni formalar 12 Ağustos'ta Feneriumlar'dan satışa sunulacak.

BİR GÖRÜŞ / GÜRCAN BİLGİÇ
Kulübeye değil hedefe transfer!
Başkan Ali Koç ligin bitimi ile birlikte teknik direktör ve transferlerle ilgili açıklama yapacaklarını söylemişti. Duyurdukları isimler, geçen ayın transfer gündeminde yer alan, herkesin beklediği oyuncular... Ortak özellikleri "Niye" sorusunun muhatabı olmamaları. Hepsi direkt ilk 11 oyuncusu. Yani kulübeye değil hedefe ve şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak için plan yapıp, tartışılmayacak isimlerle el sıkışmışlar. Kısacası pandemide boş durmamışlar. F.Bahçe yönetiminin harcama limitlerine olan haklı isyanını da buradan anlıyoruz. Devre arasında transfer yaptırılmayan bir kulübe sezon başında bırakın oyuncu almayı, elindekileri de sattıracak kararlara tek tek isyan ediyorlar. Yarın-öbür gün federasyon 'Ben bu oyunculara lisans vermem' derse seyredin gümbürtüyü.

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