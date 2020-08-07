Haber hattı

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Giriş Tarihi: 7.8.2020 ABONE OL
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Sevilla, Roma'ya şans tanımadı
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna devam edildi. Sevilla, tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelede Roma'yı 2-0 yenip tur atladı. Roma'da Cengiz Ünder şans bulamadı. Sevilla çeyrek finalde, Olympiakos'u 1-0'la eleyen Wolverhampton ile eşleşti. Bayer Leverkusen ise Rangers'ı 1-0 mağlup edip son 8'de Inter'in rakibi oldu. Frankfurt'u 1-0'lık skorla saf dışı bırakan Basel ise Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.

Barcelona-Napoli Cüneyt Çakır'ın!
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turunda Barcelona'nın Napoli'yi ağırlayacağı rövanş maçını yönetecek. Yarın oynanacak maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. İtalya'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.

Premier Lig'de üç değişikliğe dönüş
Premier Lig ekipleri, pandemi döneminde başlayan 5 oyuncu değişikliği hakkının gelecek sezon kaldırılmasına karar verdi. İngiliz basınındaki haberlere göre IFAB'ın onay verdiği ve ülke federasyonlarına bıraktığı karar için görüşen kulüpler yeniden 3 oyuncu değişikliğine dönülmesine karar verdi. Premier Lig yeni sezonda 3 oyuncu hakkı ile başlayacak.

Çağdaş Atan resmi imzayı attı
Teknik direktörü Erol Bulut'u Fenerbahçe'ye kaptıran Aytemiz Alanyaspor, Çağdaş Atan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sergen Yalçın döneminde Alanyaspor'da yardımcı antrenörlük görevini yürüten 40 yaşındaki Atan, "Kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum. Alanyaspor son yıllarda çıkışta bir kulüp. Bunu sürdürmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Çağlar Söyüncü Barça'nın radarında
İngiltere'deki gururumuz Çağlar Söyüncü için İngiliz basınına göre Barcelona ile Leicester masada... Katalan ekibi bu sezon Premier Lig'de 42 maçta forma giyen ve 1 gol-1 asist ile oynayan milli oyuncumuz için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardı. 2016'da 2.2 milyon Euro'ya Freiburg'a transfer olan Çağlar 2016'da da 21 milyon Euro'ya Leicester'ın yolunu tutmuştu.

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