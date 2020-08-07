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Komisyonu peşin ödenmiş!

, için William D’Avila’ya erken ödeme yaptı

Giriş Tarihi: 7.8.2020 ABONE OL
Komisyonu peşin ödenmiş!
6 ay için 650 bin Euro ödenen Henry Onyekuru için Galatasaray'ın kasasından 475 bin Euro menajer komisyonu çıkmıştı. Sarı-kırmızılı kulübün Onyekuru'nun menajeri William D'Avila'ya normalde ödenmesi gereken 65 bin Euro yerine 475 bin Euro verilmesinin perde arkasında Emre Kılınç'ın yattığı ortaya çıktı. Emre Kılınç'ın da menajeri olan D'Avila, devre arasında Onyekuru'dan aldığı yüksek komisyonla Emre için de söz verdi. Mert Hakan'ı Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, Emre'ye daha cazip bir teklifte bulundu ancak menajeri D'Avila sözünü tuttu ve Emre de kararını değiştirmedi.

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