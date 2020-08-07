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Seri’den ’a rest

’in kiralıklar arasında performansını beğendiği tek isim olan Fildişili yıldız, ’e yükselen eski takımına dönmek yerine ’da kalmak istiyor

Giriş Tarihi: 7.8.2020 ABONE OL
Seri’den Fulham’a rest
Geçen sezon Championship'e düştüğü için Jean Michael Seri'yi Galatasaray'a kiralayan Fulham 1 yıl sonra Premier Lig'e döndü. Seri, Fulham'la Premier Lig'de tekrar boy göstermek yerine Galatasaray'la kalmayı istiyor. Fildişili orta sahanın menajeri Franklin Mala da önümüzdeki günlerde İngiliz kulübü ile görüşme gerçekleştirecek ve "Seri 1 yıl daha kiralık olarak G.Saray'da oynamak istiyor" diyecek. Bu sezon 2.8 milyon Euro ücret alan Seri de 2.5 milyon Euro'ya oynamaya hazır. Yeni sezonda da pas futbolunu oynatmak isteyen Fatih Terim, yıldız oyuncunun tekrar kiralanmasını istiyor.

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Seri’den Fulham’a rest
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