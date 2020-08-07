Seri’den Fulham’a rest

Geçen sezon Championship'e düştüğü için Jean Michael Seri'yi Galatasaray'a kiralayan Fulham 1 yıl sonra Premier Lig'e döndü. Seri,Fildişili orta sahanın menajeri Franklin Mala da önümüzdeki günlerde İngiliz kulübü ile görüşme gerçekleştirecek vediyecek. Bu sezon 2.8 milyon Euro ücret alan Seri de 2.5 milyon Euro'ya oynamaya hazır. Yeni sezonda da pas futbolunu oynatmak isteyen Fatih Terim, yıldız oyuncunun tekrar kiralanmasını istiyor.