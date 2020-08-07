Seri’den Fulham’a rest

Fatih Terim’in kiralıklar arasında performansını beğendiği tek isim olan Fildişili yıldız, Premier Lig’e yükselen eski takımına dönmek yerine Galatasaray’da kalmak istiyor
Giriş Tarihi: 7.8.2020ABONE OL
Geçen sezon Championship'e düştüğü için Jean Michael Seri'yi Galatasaray'a kiralayan Fulham 1 yıl sonra Premier Lig'e döndü. Seri, Fulham'la PremierLig'de tekrar boygöstermek yerineGalatasaray'la kalmayıistiyor. Fildişili orta sahanın menajeri Franklin Mala da önümüzdeki günlerde İngiliz kulübü ile görüşme gerçekleştirecek ve "Seri 1 yıl dahakiralık olarak G.Saray'daoynamak istiyor" diyecek. Bu sezon 2.8 milyon Euro ücret alan Seri de 2.5 milyon Euro'ya oynamaya hazır. Yeni sezonda da pas futbolunu oynatmak isteyen Fatih Terim, yıldız oyuncunun tekrar kiralanmasını istiyor.