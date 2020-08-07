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Son dakika: 'da dönemi!

'de küme düşmenin kaldırılmasıyla rahat bir nefes alan , Prosinecki'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna 'ı getirdi. Taraflar 3 yıllık sözleşmede anlaşırken, resmi imzanın kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 7.8.2020 13:50 ABONE OL
Son dakika: Kayserispor'da Bayram Bektaş dönemi!

Robert Prosinecki ile yollarını ayıran Kayserispor'da yeni teknik direktörü belli oldu. A Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızlı ekibin yeni çalıştırıcısı Bayram Bektaş oldu. 46 yaşındaki teknik adam ile Pazartesi günü 3 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

Hes Kablo Kayserispor, geride kalan sezon Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile 22 puan toplamıştı. Süper Lig 2019-2020 futbol sezonunu 32 puanla 17. sırada tamamlayan Hes Kablo Kayserispor, yarım sezonluğuna anlaştığı Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile 17 Süper lig, 2 Türkiye Kupası maçına çıktı.

Geride kalan sezon ligin devre arasında anlaşmaya varılan Prosinecki, yönetimindeki Kayserispor, lig maçlarında 6 galibiyet 7 mağlubiyet 4 beraberlik alırken 22 puan topladı. Kayserispor bu maçlarda 24 gol atarken kalesinde ise 30 gol gördü. Hes Kablo Kayserispor, Prosinecki yönetiminde 2 Türkiye Kupası maçında (0-0 ve 2-0) Fenerbahçe ile karşılaştı ve üst tura çıkamadı.

Prosinecki yönetimindeki Kayserispor, sahasında Ankaragücü, Antalyaspor, Konyaspor, Gaziantep, Trabzonspor maçlarında kazanamadı. Şampiyonluk yarışında bulunan takımlardan Sivasspor'u yenen sarı kırmızılılar, Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını mağlup noktaladı. Prosinecki yönetimindeki Kayserispor, deplasmanda oynadığı Fenerbahçe ve Rizespor maçlarında son dakikalara skor üstünlüğü ile girmesine rağmen sahadan yenik ayrılarak hayal kırıklığına neden oldu.

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Son dakika: Kayserispor'da Bayram Bektaş dönemi!
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