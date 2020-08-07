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satrancı!

Giriş Tarihi: 7.8.2020 ABONE OL
Sörloth satrancı!
Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan (24 gol) Alexander Sörloth'un performansı yurt dışında da ses getirdi ve menajerler Norveçli golcü için bordo-mavili kulübün kapısını çalmaya başladılar. Ancak yönetim bir yıl daha kiralık sözleşmesi olan Sörloth için 20 milyon Euro'nun altındaki teklifleri gündemine dahi almayacak. Böyle bir teklif gelmesi durumunda ise 6 Milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak, üzerini kâr olarak kasaya koyma seçeneği de var. Aksi bir durumda ise oyuncunun '9 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini aktif etmemek için bu yıl satın alma opsiyonu kullanılmayacak.

AĞAOĞLU'NA 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI GELDİ
PFDK, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na Alanyaspor ile oynanan ZTK Finali'nin ardından yaptığı açıklamalar için 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 33 bin TL para cezası olmak üzere toplamda 75 gün hak mahrumiyeti ve 63 bin TL para cezası verdi.

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Sörloth satrancı!
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