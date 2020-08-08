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Transferleri telefonla bitiriyor! "Alo! ben Emre ağabeyin"

Mert Hakan, , Filip Novak ve ’i telefonda ikna eden Emre Belözoğlu, şimdi ise Göztepe forması giyen ve Genoa’dan ’ü gözüne kestirdi

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
Transferleri telefonla bitiriyor! Alo! ben Emre ağabeyin
Fenerbahçe transfere hızlı girerken yeni sportif direktör Emre Belözoğlu farkını ortaya koydu. Mert Hakan Yandaş'ı bir telefonla Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye döndüren Belözoğlu, Gökhan ve Caner'in ikna edilmesinde de en önemli pay sahibi oldu. Filip Novak konusunda da çok erken davranarak Çek futbolcunun kadroya katılmasını sağladı.

IKI ISIM DAHA VAR
Emre Belözoğlu, ilk transfer sezonuna Mert Hakan ile Galatasaray'a, Gökhan Gönül ile Beşiktaş'a, Novak ile Trabzonspor'a, Caner ile hem Galatasaray hem Beşiktaş'a transfer çalımı attı. F.Bahçe Sportif Direktörü, yurt içinden birçok isimle de görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe'nin ilk hedefi Göztepe'den Alpaslan Öztürk. Ayrıca Genoa forması giyen Sinan Gümüş de gündemde.

YENI SÜRPRIZ YOLDA
Sarı-lacivertlilerin yurt dışından da birçok oyuncuyla temas halinde bulunduğu, önümüzdeki birkaç gün içerisinde yeni isimlerin kulüp resmi sitesinden duyurulacağı gelen bilgiler arasında.

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Transferleri telefonla bitiriyor! "Alo! ben Emre ağabeyin"
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