Transferleri telefonla bitiriyor! "Alo! ben Emre ağabeyin"

Fenerbahçe transfere hızlı girerken yeni sportif direktör Emre Belözoğlu farkını ortaya koydu.Filip Novak konusunda da çok erken davranarak Çek futbolcunun kadroya katılmasını sağladı.Emre Belözoğlu, ilk transfer sezonuna Mert Hakan ile Galatasaray'a, Gökhan Gönül ile Beşiktaş'a, Novak ile Trabzonspor'a, Caner ile hem Galatasaray hem Beşiktaş'a transfer çalımı attı. F.Bahçe Sportif Direktörü, yurt içinden birçok isimle de görüşmelerini sürdürüyor.Sarı-lacivertlilerin yurt dışından da birçok oyuncuyla temas halinde bulunduğu, önümüzdeki birkaç gün içerisinde yeni isimlerin kulüp resmi sitesinden duyurulacağı gelen bilgiler arasında.