Balotelli Beşiktaş’ta

Burak Yılmaz'ın Fransız ekibi Lille'e transfer olmasının ardından santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş, o ismi buldu... Siyah-beyazlılar, uzun bir süredir görüşme halinde olduğu dünya yıldızı Mario Balotelli'yi kadrosuna kattı. Kariyerinde İnter, Milan, Liverpool ve Manchester City gibi önemli takımlarda forma giyen İtalyan golcüye birçok kulüpten teklif gelirken, kendisi Beşiktaş'ı tercih etti. En son Brescia'da oynayan ve bonservisi elinde olanbekleniyor. 2 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Balotelli, yıllık 1.2 miyon Euro alacak.