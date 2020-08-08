Başakşehir, Topal’la 1 yıl uzattı Hasan Ali ile de anlaşma sağladı
Giriş Tarihi: 8.8.2020ABONE OL
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Başakşehir iç ve dış transferde atağa kalktı. Turuncu-lacivertliler dün tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal'ın sözleşmesini, opsiyonu kullanarak 1 yıl uzattı. 34 yaşındaki Topal, Başakşehir forması ile 32 maça çıkarken 1 tane asist yaptı. İstanbul ekibi, sözleşmesi sona eren sol bek Gael Clichy'nin yetrine de Hasan Ali Kaldırım ile anlaştı. Fenerbahçe'de 8 sezon forma giyen ve bonservisi elindeolan milli futbolcu ile 3yıllık anlaşmaya varıldı.