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, Topal’la 1 yıl uzattı Hasan Ali ile de anlaşma sağladı

Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
Başakşehir, Topal’la 1 yıl uzattı Hasan Ali ile de anlaşma sağladı
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Başakşehir iç ve dış transferde atağa kalktı. Turuncu-lacivertliler dün tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal'ın sözleşmesini, opsiyonu kullanarak 1 yıl uzattı. 34 yaşındaki Topal, Başakşehir forması ile 32 maça çıkarken 1 tane asist yaptı. İstanbul ekibi, sözleşmesi sona eren sol bek Gael Clichy'nin yetrine de Hasan Ali Kaldırım ile anlaştı. Fenerbahçe'de 8 sezon forma giyen ve bonservisi elinde olan milli futbolcu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

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Başakşehir, Topal’la 1 yıl uzattı Hasan Ali ile de anlaşma sağladı
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