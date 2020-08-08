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'Come to ' çılgınlığı başladı! ...

'ın Lille'e transferinin ardından golcü arayışına geçen 'ta gündem ... Siyah-beyazlı taraftarlar da bu için üzerlerine düşen görevi yaptı ve İtalyan yıldızın hesabına yorum yağdırdı.

Giriş Tarihi: 8.8.2020 11:13 ABONE OL
'Come to Beşiktaş' çılgınlığı başladı! Mario Balotelli...

Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş'ın İtalyan golcü Mario Balotelli'yle anlaştığı ifade edildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında İtalya'ya giderek bu futbolcuyla bir görüşme yapan yönetici Erdal Torunoğulları, anlaşmaya varamamış ve siyah-beyazlı ekip de daha sonra Fiorentina'dan Boateng'i kiralamıştı.

Beşiktaş transfer haberleri | Balotelli iddiası! İstanbul'a geliyor... - Beşiktaş - Spor Haberleri

Yeni sezon öncesinde golcü arayışlarında olan siyah-beyazlı ekibin gündemine Mario Balotelli yeniden gelirken, bu futbolcuyla anlaşmaya varıldığı haberleri üzerine Beşiktaş taraftarı, golcü futbolcunun sosyal medya hesaplarını yorum yağmuruna tuttu. Balotelli'nin 6 gün önce paylaştığı bir fotoğrafa 1 saat içinde binlerce yorum yazan Beşiktaşlılar, golcü futbolcuya 'Come to Beşiktaş' yazarak, çağrıda bulundular.

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'Come to Beşiktaş' çılgınlığı başladı! Mario Balotelli...
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