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'dan Ankaragücü'ne 2 yıllık imza

ekiplerinden Ankaragücü, ile 2 yıllığına anlaştığını duyurdu. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Önümüzdeki süreçte, takımımızın Fuat Çapa ile birlikte hızlı bir ivme yakalayacağına ve başarılı bir sezon geçireceğine inanıyoruz. Yeni Teknik Direktörümüzün camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz" denildi.

DHA
Giriş Tarihi: 8.8.2020 16:08 ABONE OL
Fuat Çapa'dan Ankaragücü'ne 2 yıllık imza

MKE Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Başkent kulübünün Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen törenle Fuat Çapa, sözleşmeye imza attı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Fatih Mert, törende yaptığı konuşmada, MKE Ankaragücü'nün 110 yıllık büyük bir camia olduğunun bilincinde olduklarını, bu camiaya hizmet etmekten gurur duyduklarını, önümüzdeki sezon başarılı olmak için büyük bir gayret gösterdiklerini söyledi. Mert, teknik direktör olarak Fuat Çapa ile anlaşarak ilk adımı attıklarını, bundan sonraki süreçte çalışmalarının aynı gayret ile devam edeceğini ifade etti.

Teknik direktör Çapa ise Ankaragücü gibi büyük bir camiada görev almaktan çok büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu, beklentileri karşılayabilmek adına çok çalışacaklarını ve başarılı olacaklarına inandıklarını kaydetti.

Bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yılık sözleşmeye imza atan Fuat Çapa, tesislerde 2020-2021 sezonu çalışmalarına başladı. Ankaragücü Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Önümüzdeki süreçte, takımımızın Fuat Çapa ile birlikte hızlı bir ivme yakalayacağına ve başarılı bir sezon geçireceğine inanıyoruz. Yeni Teknik Direktörümüzün camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz" denildi.

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Fuat Çapa'dan Ankaragücü'ne 2 yıllık imza
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