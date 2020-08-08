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Maurizio Sarri ile yollarını ayırdı!

İtalyan devi , 'nde büyük bir şok yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, son 16 turunda Fransız ekibi 'a elendi. Devler Ligi'nin favorileri arasında gösterilen Torino ekibinin erken vedası sonrası fatura Sarri'ye çıktı. Deneyimli hoca ile yollar ayrıldı.

Giriş Tarihi: 8.8.2020 15:49 ABONE OL
Juventus Maurizio Sarri ile yollarını ayırdı!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta, Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan hayal kırıklığının faturası teknik direktör Maurizio Sarri'ye kesildi. Siyah-beyazlı kulüp, deneyimli teknik adamla yollarını ayırdığını duyurdu.

Milli futbolcu Merih Demiral ve Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo gibi isimlerin formasını giydiği Juventus, Devler Ligi son 16 turunda Fransız temsilcisi Olympique Lyon'a elenmişti.

Sarri'nin yerine teknik direktör araştırmalarının başladığı da aktarıldı. 61 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, kariyerinde Hellas Verona, Empoli, Napoli ve Chelsea gibi takımlarda da görev almıştı.


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Juventus Maurizio Sarri ile yollarını ayırdı!
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