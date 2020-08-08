Mert Hakan’dan Kadıköy mesajları!

G.Saray'ın da almak için uğraştığı ancak F.Bahçe'yi tercih eden Mert Hakan Yandaş'a ait olduğu iddia edilen WhatsApp mesajları sosyal medyada gündeme oturdu. Konuşmada Mert Hakan'ın, Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen G.Saray galibiyeti ile ilgili sarı-kırmızılı bir yöneticiye mesaj attığı ve Aslan'ın zaferini kutladığı ileri sürüldü. 24 yaşındaki oyuncunun mesajlarında,şeklindeki ifadeleri sosyal medyada tartışmalara neden oldu.