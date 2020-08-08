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’dan mesajları!

Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
Mert Hakan’dan Kadıköy mesajları!
G.Saray'ın da almak için uğraştığı ancak F.Bahçe'yi tercih eden Mert Hakan Yandaş'a ait olduğu iddia edilen WhatsApp mesajları sosyal medyada gündeme oturdu. Konuşmada Mert Hakan'ın, Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen G.Saray galibiyeti ile ilgili sarı-kırmızılı bir yöneticiye mesaj attığı ve Aslan'ın zaferini kutladığı ileri sürüldü. 24 yaşındaki oyuncunun mesajlarında, "Tebrikler abi, büyü bozuldu." "Ellerinde bir şey kalmadı, çok sevindirici" şeklindeki ifadeleri sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

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Mert Hakan’dan Kadıköy mesajları!
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