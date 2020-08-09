Ben değil biz olacağız

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, 2020-21 sezonunu da rakiplerinden önce açtı. Samandıra'daki ilk antrenmanda teknik direktör Erol Bulut takıma saha içinde kısa bir konuşma yaparken, "Hepiniz hoş geldiniz. Ben kelimesini bundan sonra kullanmayacağız, biz olacağız. Biz olduğumuz sürece başarı gelir.diye konuştu. Daha sonra Fenerbahçe'yi takip eden gazetecilerle selamlaşan Bulut onlara da,dedi.Takımın yeni isimlerindenda ilk çalışmada yer aldı. Çekfutbolcu Novak ise özel izinli olarakantrenmana katılmadı. Geçen sezonÇaykur Rizespor'da kiralık oynayanOğuz Kağan, Nürnberg'ten dönenFrey ile Düsseldorf'tan gelenZanka da sezonun ilk idmanındahazır bulundular.Antrenman öncesi tüm takım Kovid-19 testinden geçti.