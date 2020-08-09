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Ben değil biz olacağız

, 2020-21 sezonunu açtı. Teknik direktör ilk mesajı verdi: "Biz olduğumuz sürece başarı gelir. Futbolun tüm unsurlarına ve Fenerbahçemize saygı duyacağız"

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 9.8.2020 ABONE OL
Ben değil biz olacağız
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, 2020-21 sezonunu da rakiplerinden önce açtı. Samandıra'daki ilk antrenmanda teknik direktör Erol Bulut takıma saha içinde kısa bir konuşma yaparken, "Hepiniz hoş geldiniz. Ben kelimesini bundan sonra kullanmayacağız, biz olacağız. Biz olduğumuz sürece başarı gelir. Saygı ve disiplin benim için her şeyden önemli. Futboldan para kazanıyoruz, bu işin tüm unsurlarına ve tabi ki Fenerbahçemize saygı duyacağız" diye konuştu. Daha sonra Fenerbahçe'yi takip eden gazetecilerle selamlaşan Bulut onlara da, "Herkese hayırlı bir sezon olsun. İki günde bir görüşeceğiz. Bol bol konuşacağız, röportajlar yapacağız" dedi.
Takımın yeni isimlerinden Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Mert Hakan Yandaş da ilk çalışmada yer aldı. Çek futbolcu Novak ise özel izinli olarak antrenmana katılmadı. Geçen sezon Çaykur Rizespor'da kiralık oynayan Oğuz Kağan, Nürnberg'ten dönen Frey ile Düsseldorf'tan gelen Zanka da sezonun ilk idmanında hazır bulundular.
Antrenman öncesi tüm takım Kovid-19 testinden geçti.

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