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9 milyon Euro'ya Getafe'ye oldu

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak 'de geçiren 'ın yeni takımı belli oldu. Milli futbolcu 9 milyon Euro bonservis bedeliyle Villarreal'den Getafe'ye oldu.

Giriş Tarihi: 10.8.2020 00:40 Son Güncelleme: 10.8.2020 00:43 ABONE OL
Enes Ünal 9 milyon Euro'ya Getafe'ye transfer oldu

Geçtiğimiz sezon Real Valladolid'de kiralık olarak forma giymesinin ardından Villareal'e dönen Enes Ünal, kariyerine İspanya'da devam etme kararı aldı. Ajansspor'un haberine göre milli futbolcu, 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında bir başka La Liga ekibi Getafe'nin yolunu tuttu.

Bursaspor altyapısından yetiştikten sonra 2015 yılında 4.4 milyon Euro karşılığında Manchester City'e, 2017'de ise 14 milyon Euro bedelle Villarreal'e transfer olan Enes Ünal, kariyerinde Genk, NAC Breda, Twente, Levante ve son olarak Real Valladolid formalarını terletmişti.

Geçtiğimiz sezon Valladolid ile 37 maçta görev alan golcü futbolcu, 8 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Enes Ünal Getafe'ye transfer oldu

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Enes Ünal 9 milyon Euro'ya Getafe'ye transfer oldu
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