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, hazırlıklarını sürdürdü

, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını akşam saatlerinde ’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

AA
Giriş Tarihi: 9.8.2020 20:51 ABONE OL
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İki grup halinde yapılan pas organizasyonlarıyla devam eden idman, teknik ve taktik çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın sağlık kontrollerinden geçecek.

Sezonu dün açan Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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