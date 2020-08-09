Galatasaray'ın teklifini geri çeviremezdim

Olympiakos’la anlaşması sona eren Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui, sarı-kırmızılı kulüpten çok iyi bir sözleşme aldığını belirterek Yunan ekibine veda etti
Giriş Tarihi: 9.8.2020ABONE OL
Galatasaray'ın Mariano'nun yerine anlaştığı sağ bek Omar Elabdellaoui'nin Olympiakos'la sözleşmesi sona erdi. Bonservisi elinde G.Saray'a gelmeye hazırlanan Norveçli sağ bek, Yunan ekibine veda etti. Omar Elabdellaoui, "Artıkhoşça kal deme zamanı.Olympiakos'tanayrılmak zor bir karardı.Beni tutmaya çalıştılar.Ancak Galatasaray'danreddedemeyeceğim bir teklifaldım" ifadesini kullandı.