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'ın teklifini geri çeviremezdim

’la anlaşması sona eren Norveçli sağ bek , sarı-kırmızılı kulüpten çok iyi bir sözleşme aldığını belirterek Yunan ekibine veda etti

Giriş Tarihi: 9.8.2020 ABONE OL
Galatasaray'ın teklifini geri çeviremezdim
Galatasaray'ın Mariano'nun yerine anlaştığı sağ bek Omar Elabdellaoui'nin Olympiakos'la sözleşmesi sona erdi. Bonservisi elinde G.Saray'a gelmeye hazırlanan Norveçli sağ bek, Yunan ekibine veda etti. Omar Elabdellaoui, "Artık hoşça kal deme zamanı. Olympiakos'tan ayrılmak zor bir karardı. Beni tutmaya çalıştılar. Ancak Galatasaray'dan reddedemeyeceğim bir teklif aldım" ifadesini kullandı.

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Galatasaray'ın teklifini geri çeviremezdim
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