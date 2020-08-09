Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Lucescu Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman'ı istiyor!

Lucescu 'tan 'ı istiyor!

Uzun yıllar 'nın takımında görev yapan Lucescu, ülkeye 'in başına geçerek geri döndü. Luce, 'tan forma giyen 'ı transfer etmek istiyor.

DHA
Giriş Tarihi: 9.8.2020 17:27 ABONE OL
Lucescu Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman'ı istiyor!

Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, Türkiye A Milli Takımı'ndan öğrencisi olan Kenan Karaman'ı takımında görmek istiyor.

Sezonu Almanya Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf'da tamamlayan ancak takımının küme düşmesiyle birlikte takımdan ayrılma kararı alan Kenan Karaman'ın son talibi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev oldu. Teknik direktör Mircea Lucescu, hücum oyuncusunu takımında görmek istediğini iletti.

Kenan Karaman'a Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü olduğu dönemde milli formayı teslim eden Lucescu, oyuncu ile görüşme yaptı. 2 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunan Karaman da Lucescu ile çalışamaya sıcak bakıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları belli oldu! MPİ 8 Ağustos 2020 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları kazandıran numaralar ve hızlı bilet sorgulama ekranı!
SON DAKİKA: 9 Ağustos 2020 Altın fiyatları düşüyor! Gram, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Tülin Şahin Portekizli iş adamı Pedro de Noronha ile neden resmi evlilik yapmadığını açıkladı! İlk kez GÜNAYDIN duyurmuştu!
Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi! 2020 MEB ile özel ve devlet okullar açılacak mı?
SON DAKİKA HABER: Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Kredi faiz oranlarındaki indirim rekor getirdi!
Hemşire paylaştı, başhekim isyan etti; Koronavirüs tedavisi gören yaşlı hastayı terk ettiler
MasterChef’te kim kazandı? 8 Ağustos 2020 MasterChef Türkiye 6. ana kadro yarışmacısı kim oldu, hangi yarışmacı üst tura çıktı?
Yerli otomobilin marka ismi belli oldu! İlk ihracat Almanya'ya
Corona virüsü belirtileri nelerdir? Koronavirüs kaynaklı KOVİD-19 belirtileri!
Son dakika... Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber geldi! "Hazır olun" mesajı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Lucescu Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman'ı istiyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA