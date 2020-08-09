Merih Demiral'dan yeni sezon mesajı!

İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, çok zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını belirtip, gelecek sezon için Juventuslu taraftarlara mesaj yolladı.

Başarılı savunma oyuncusu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sakatlık yaşadığım ve pandemi sebebiyle futboldan uzak kaldığımız çok zorlu bir sezonu geride bıraktık. Uzaktan da olsa bizi destekleyen herkese çok teşekkürler. Gelecek sezon hep birlikte çok daha güçlü olacağız. #forzajuve"



