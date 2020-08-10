Erol Bulut'tan o transfere veto! Prensipte anlaşılmıştı

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, tam 4 transferi aynı gün içerisinde açıklayarak, taraftarlarını sevindirmişti.
Sarı-lacivertli takım Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı renklerine bağladığını duyurmuştu.
Kanarya daha sonrasında Barış Sungur transferini de açıklamıştı. Genç transferlerden İsmail Yüksek de Fenerbahçe ile antrenmanlara başladı.
İkinci bir transfer operasyonuna başlayacak olan Fenerbahçe, başta Sinan Gümüş ve Alpaslan Öztürk olmak üzere birçok isme imza attırmak istiyordu.
Fenerbahçe'de Erol Bulut takımla birlikte antrenmanlara başlarken bir taraftanda yeni sezon transferleri için Emre Belözoğlu ile sürekli toplantı halinde.
Sarı-Lacivertli takımın yeni hocası daha önce prensip anlaşmasına varılan bir ismi ise veto etti.
EMRE BELÖZOĞLU ANLAŞMIŞTI!
Yeni sportif direktör Emre Belözoğlu Karagümrük forması giyen Darri için 1 milyon bonservis ve oyuncuyla 3 yıllık imza konusunda anlaşma sağlanmıştı. Hatta Belözoğlu oyuncunun sosyal medya hesabına da müdahale etmiş ve gereksiz paylaşımları sildirmişti.
EROL BULUT DARRİ'Yİ İSTEMEDİ!
Karagümrük Başkanı Süleyam Hurma Fanatik'e yaptığı açıklamada Brahim Darri transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Ancak Erol Bulut, Darri için yetersiz raporu verince Fenerbahçe bu transferi şimdilik rafa kaldırdı.
DARRİ ŞOKTA!
33 maçta 4 gol atan ve yeni sezonda Fenerbahçe forması giymeye hazırlanan 26 yaşındaki Hollandalı oyuncunun Bulut'un kararı sonrası şaşkına döndüğü belirtiliyor. Fanatik'in haberine göre Darri'nin formasını giydiği Karagümrük Play-Off finalinde Adana Demirspor'u yenerek Süper Lig'e yükselmişti.