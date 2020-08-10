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'tan o transfere veto! Prensipte anlaşılmıştı

Yaz döneminin en etkili takımlarından , şimdiden kadrosunu 6 yeni isimle güçlendirmişti. İkinci bir transfer operasyonuna başlayacak olan sportf direktör , 'a takıldı. Bulut'un yetersiz dediği o ismin transferi rafa kalktı.

Giriş Tarihi: 10.8.2020 10:11 Son Güncelleme: 10.8.2020 10:13 ABONE OL
Fenerbahçe'de son dakika: Erol Bulut'tan o transfere veto! Prensipte anlaşılmıştı

Yaz dönemine hızlı bir giriş yapan , tam 4 transferi aynı gün içerisinde açıklayarak, taraftarlarını sevindirmişti.

Fenerbahçe'de son dakika: Erol Bulut'tan o transfere veto! Prensipte anlaşılmıştı

Sarı-lacivertli takım Mert Hakan Yandaş, , ve Filip Novak'ı renklerine bağladığını duyurmuştu.

Fenerbahçe'de son dakika: Erol Bulut'tan o transfere veto! Prensipte anlaşılmıştı

Kanarya daha sonrasında Barış Sungur transferini de açıklamıştı. Genç transferlerden İsmail Yüksek de ile antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe'de son dakika: Erol Bulut'tan o transfere veto! Prensipte anlaşılmıştı

İkinci bir operasyonuna başlayacak olan , başta ve olmak üzere birçok isme imza attırmak istiyordu.

Fenerbahçe'de son dakika: Erol Bulut'tan o transfere veto! Prensipte anlaşılmıştı

Ancak , 'nun anlaştığı bir ismi veto etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de son dakika: Erol Bulut'tan o transfere veto! Prensipte anlaşılmıştı

'de takımla birlikte antrenmanlara başlarken bir taraftanda transferleri için ile sürekli toplantı halinde.

Fenerbahçe'de son dakika: Erol Bulut'tan o transfere veto! Prensipte anlaşılmıştı

Sarı-Lacivertli takımın yeni hocası daha önce prensip anlaşmasına varılan bir ismi ise veto etti.

Fenerbahçe'de son dakika: Erol Bulut'tan o transfere veto! Prensipte anlaşılmıştı

EMRE BELÖZOĞLU ANLAŞMIŞTI!

Yeni sportif direktör Karagümrük forması giyen Darri için 1 milyon bonservis ve oyuncuyla 3 yıllık imza konusunda anlaşma sağlanmıştı. Hatta Belözoğlu oyuncunun sosyal medya hesabına da müdahale etmiş ve gereksiz paylaşımları sildirmişti.

Fenerbahçe'de son dakika: Erol Bulut'tan o transfere veto! Prensipte anlaşılmıştı

EROL BULUT DARRİ'Yİ İSTEMEDİ!

Karagümrük Başkanı Süleyam Hurma Fanatik'e yaptığı açıklamada Brahim Darri transferi için ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Ancak , Darri için yetersiz raporu verince Fenerbahçe bu transferi şimdilik rafa kaldırdı.

Fenerbahçe'de son dakika: Erol Bulut'tan o transfere veto! Prensipte anlaşılmıştı

DARRİ ŞOKTA!

33 maçta 4 gol atan ve yeni sezonda forması giymeye hazırlanan 26 yaşındaki Hollandalı oyuncunun Bulut'un kararı sonrası şaşkına döndüğü belirtiliyor. Fanatik'in haberine göre Darri'nin formasını giydiği Karagümrük Play-Off finalinde 'u yenerek 'e yükselmişti.

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Erol Bulut'tan o transfere veto! Prensipte anlaşılmıştı
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