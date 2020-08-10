Fenerbahçe'nin gözdesine Lucescu kancayı taktı

Fenerbahçe'ningündeminde yer alan Kenan Karaman'a Dinamo Kiev talip oldu. Ukrayna ekibinin yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, Türkiye A Milli Takımı'ndan öğrencisi olan Kenan'ı takımında görmek istiyor. Sezonu Almanya'da Fortuna Düsseldorf'ta tamamlayan ancak takımının küme düşmesiyle birlikte ayrılma kararı alan 26 yaşındaki forvet için Rumen teknik adamın ısrarcı olduğu kaydedildi. Lucescu, oyuncu ile görüşme yaparak transferini bitirmek isterken, 2 milyon Euro'yaserbest kalma maddesi bulunanKenan da Lucescu ile tekrar çalışmayasıcak bakıyor.