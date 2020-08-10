Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'nin gözdesine Lucescu kancayı taktı

'nin gözdesine Lucescu kancayı taktı

Giriş Tarihi: 10.8.2020 ABONE OL
Fenerbahçe'nin gözdesine Lucescu kancayı taktı
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Kenan Karaman'a Dinamo Kiev talip oldu. Ukrayna ekibinin yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, Türkiye A Milli Takımı'ndan öğrencisi olan Kenan'ı takımında görmek istiyor. Sezonu Almanya'da Fortuna Düsseldorf'ta tamamlayan ancak takımının küme düşmesiyle birlikte ayrılma kararı alan 26 yaşındaki forvet için Rumen teknik adamın ısrarcı olduğu kaydedildi. Lucescu, oyuncu ile görüşme yaparak transferini bitirmek isterken, 2 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunan Kenan da Lucescu ile tekrar çalışmaya sıcak bakıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

LGS tercih sonuçları 2020 (Lise yerleştirme sonuçları) sorgulama ekranı | MEB ile e okul LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı?
Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor! Hamile olduğunu açıklayan Petek Dinçöz'ün bebeğinin cinsiyeti de belli...
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 10 Ağustos 2020 Kapalıçarşı’dan canlı ve güncel gram, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
2020 MEB ile Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi! Özel ve devlet okullar açılacak mı?
9 Ağustos 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Süper Loto sonuçları MPİ ile bilet sorgulama ekranı
Son dakika... Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber geldi! "Hazır olun" mesajı...
Dün akşam Masterchef’te kim kazandı? Masterchef Türkiye 7. Ve 8. Ana kadro yarışmacısı kim oldu, günün birincisi kim? (9 Ağustos 2020)
SON DAKİKA | Ünlü spor spikeri Emre Gönlüşen hayatını kaybetti... Emre Gönlüşen neden öldü, kimdir?
SON DAKİKA HABER: Vakıf Bank, Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Kredi faiz oranlarındaki indirim rekor getirdi!
Tülin Şahin Portekizli iş adamı Pedro de Noronha ile neden resmi evlilik yapmadığını açıkladı! İlk kez GÜNAYDIN duyurmuştu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin gözdesine Lucescu kancayı taktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA