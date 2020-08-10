Oğuzhan’dan büyük indirim

Beşiktaş'ta Necip Uysal'ın ardından, Oğuzhan Özyakup da maaşında indirime gitti. Yıllık 2 milyon Euro (17 milyon TL) kazanan 27 yaşındaki orta saha, yarım sezonluk Feyenoord macerasının ardından yeniden takıma dönüyor. Yönetim, yıldız isimle yaptığı görüşme sonrası kalan iki yıllık sözleşmesinin 1.2 milyon Euro'ya (10 milyon TL) düşürülmesi noktasında oyuncuyla anlaşma sağladı. Yarım sezonluk ayrılığın ardından mental olarak daha güçlü bir şekilde geri dönmeye hazırlanan Oğuzhan'ın yeni sezonda Atiba'nın ardından takım kaptanı yapılması da görüşülüyor.