Welinton’dan 2 yıllık imza

Beşiktaş'ta Welinton transferi mutlu sonla bitti. Dün İstanbul'a gelen 31 yaşındaki oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanırken karşılığında ise Fatih Aksoy ve altyapıdan genç bir oyuncu Alanyaspor'un yolunu tuttu. Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği deneyimli oyuncu geçtiğimiz sezon Akdeniz ekibi ile 27 maçta sahaya çıkarken 3 kez de rakip fileleri sarsmıştı. 2017-18 sezonunda geldiği Alanyaspor ile 1 yıl daha kontratı olan oyuncunun bonservisi takas yoluyla alınırken siyah-beyazlı kulübün yetkilileri Welinton'u havalimanında karşıladı.