Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alpaslan Öztürk'ün menajeri açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

'ün menajeri açıkladı! ve ...

Son dakika haberleri... 'de gösterdiği performansla büyük takımların gözdesi haline gelen 'ün menajeri, yıldız isim hakkında çıkan transfer söylentileri hakkında konuştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.8.2020 20:18 Son Güncelleme: 11.8.2020 20:19 ABONE OL
Alpaslan Öztürk'ün menajeri açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına son sürat devam eden Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı isim üzerinde birleşti. Stopere yerli bir takviye yapmayı amaçlayan iki takım, Göztepe ile başarılı bir sezonu geride bırakan Alpaslan Öztürk'ün peşine düştü.

27 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak edilirken menajerinden flaş açıklamalar geldi.

"TEKLİFLER VAR"
Ajansspor'a konuşan Alpaslan Öztürk'ün menajeri Ömer Kızılkoca, "3-4 aylık süreçte yazılı ve görsel basında Alpaslan Öztürk'ün transferi hakkında haberler var. Alpaslan'ın Göztepe ile sözleşmesi devam ediyor. Alpaslan için Galatasaray'dan ve Fenerbahçe'den gelen teklifler var." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'A TRANSFER İÇİN GELMEDİ"
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile Alpaslan'ın görüştüğünü ifade eden Kızılkoca, "Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Alpaslan ile konuştu ve gelen tekliflerin olduğunu söyledi. Alpaslan'ın şu anda belirsizlikten dolayı kafası biraz karışık. Alpaslan, Belçika'dan İstanbul aktarmalı ailesinin yanına Bodrum'a geçti. Transfer için İstanbul'a gelmedi." dedi.

Belçika'nın Antwerpen şehrinde doğan Alpaslan Öztürk futbola İngiltere'nin Birmingham City kulübünün altyapısında başladı. Oradan da Belçika'nın Beerschot AC takımının altyapısına girdi. Beerschot'tan Belçika'nın güçlü ekiplerinden Standard Liège'e transfer olan 26 yaşındaki oyuncu 2014 yılında Kasımpaşa'ya kiralandı. Türkiye Ümit Milli Takımında da forma giyen Alpaslan, bir sezon sonra da Eskişehirspor'a kiralık gitti.

Ocak 2017 devre arası transfer döneminde Standard Liege'den ayrılarak Elazığspor'a imza attı. Elazığspor'da kariyerinin en iyi dönemini geçiren Alpaslan 29 maçta 8 gol atarken 2 de asist yaptı.

Sinan Gümüş Fenerbahçe kararını verdi! Transfer... Galatasaray'a iyi haber! Götze o teklifi reddetti

EN ÇOK OKUNANLAR

Tuvana Türkay'dan Selçuk Yöntem ile aşk iddialarına uzun süre sonra yanıt! Tuvana Türkay: Herkes çok namusluysa...
Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpmeye doyamadı! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın teknede romantik anları...
Bursa’da skandal düğün! Covid’li kaynana düğüne katılanları yaktı
SON DAKİKA! Altın fiyatları sert düştü! Altın kritik sınırın altına geriledi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu'nun sevgilisiyle aşk pozuna eski eşi Duygu Kumarki'den sert sözler! İsmail Hacıoğlu'nun boşandığı eşi Duygu Kumarki "Arsız güçlü olunca…"
Şarkıcı Alişan ile hamile eşi Buse Varol cinsiyet partisi yaptı! Alişan ile Buse Varol'un ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Bakan Ziya Selçuk'tan SON DAKİKA açıklaması geldi! MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? İlkokul ve liseler açılacak mı?
SON DAKİKA - Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 10 Ağustos 2020 cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları geliyor! 11 Ağustos güncel gram, çeyrek altın fiyatları! Düşüş var...
Galatasaray'da yeni 10 numara transferi Muslera'dan!
ARKADAŞINA GÖNDER
Alpaslan Öztürk'ün menajeri açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA