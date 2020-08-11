Ezeli rekabet Riva’ya taşındı

3 saatlik toplantıda kulüpler limit aşımının %40’a çıkmasını istedi. TFF, “21 kulübün ıslak imzası olursa değerlendiririz” yanıtını verdi. F.Bahçe’nin ‘anapara hesaplanmasın’ talebine G.Saray ve Trabzon karşı çıktı
Giriş Tarihi: 11.8.2020ABONE OL
Türkiye Futbol Federasyonu'nun tartışma yaratan harcama limitleri ile ilgili dün Riva'da kritik bir zirve gerçekleştirildi. F.Bahçe, Beşiktaş,Trabzonspor, G.Saray, Kasımpaşa,Sivasspor ve Antalyaspor kulüplerinin temsilcileri, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yöneticileriyle bir araya gelerek taleplerini ilettiler. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de hem kendi kulübü adına hem de Kulüpler Birliği başkanı olarak görüşmede yer aldı. 3 saat sürentoplantıda özellikle şu maddelerkonuşuldu:
1- TAKIMLAR %15'lik limit aşım hakkının yüzde 40'a çıkarılmasını istedi. Gerekçe olarak da pandemi dönemini gösterdiler. Maçlarınseyircisiz oynandığını, yayıncı kuruluşunbüyük indirime gittiği vesponsorların çekildiğini belirttiler.
2- HARCAMA limitleri hesaplanırken, borç olarak görülen 'anaparahesaplanmasın' talebinde bulundular (F.Bahçe ve Beşiktaş). Gerekçe olarak Bankalar Birliği ile anlaşma yapan kulüpler ile yapmayan kulüpler arasındaki farkın ortadan kalkacak olması sunuldu.
3- HARCAMA kriterleri bir kez daha gözden geçirilsin.
GALATASARAY VE TRABZONSPOR: SÜREKLİ KURAL MI DEĞİŞİR!
BIR yanda bu talepler masaya yatırılırken, G.Saray ve Trabzon özellikle 2 numaralı maddeye sıcak bakmadı. Limitten yana sıkıntılı olan F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye, G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sürekli kural mı değişir!" dedi. Özellikle AliKoç, anapara ödemesinin harcamalimitlerinden kaldırılmasını talepetti. Koç'a Antalya ve Kasımpaşada destek verdi. TFF Başkanı Özdemir ise "21 kulüp ıslak imzaile başvurursa isteklerinizi yönetimkuruluna getiririz" ifadelerini kullandı. Başvurudaki 2 numaralı madde için G.Saray Başkanı, "Olacaksa da önümüzdeki sene olabilir" fikrini ortaya attı. Kulüpler yarın toplanarak tekrar mutabakat sağlamaya çalışacaklar.
HARCAMA LİMİTİ NEDİR?
Harcama limiti, kulüplerin son 3 sezonu kapsayan finansal tablolarındaki veriler baz alınarak oluşturuluyor. Harcama limitine profesyonel futbolcu ücret giderleri, A Takım teknik kadro ücret giderleri ve menajer ücretleri dahil.