Ezeli rekabet Riva’ya taşındı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun tartışma yaratan harcama limitleri ile ilgili dün Riva'da kritik bir zirve gerçekleştirildi.kulüplerinin temsilcileri, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yöneticileriyle bir araya gelerek taleplerini ilettiler. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de hem kendi kulübü adına hem de Kulüpler Birliği başkanı olarak görüşmede yer aldı.1-%15'lik limit aşım hakkının yüzde 40'a çıkarılmasını istedi. Gerekçe olarak da pandemi dönemini gösterdiler.2-limitleri hesaplanırken,bulundular (F.Bahçe ve Beşiktaş). Gerekçe olarak Bankalar Birliği ile anlaşma yapan kulüpler ile yapmayan kulüpler arasındaki farkın ortadan kalkacak olması sunuldu.3-kriterleri bir kez daha gözden geçirilsin.BIR yanda bu talepler masaya yatırılırken, G.Saray ve Trabzon özellikle 2 numaralı maddeye sıcak bakmadı. Limitten yana sıkıntılı olan F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye, G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sürekli kural mı değişir!" dedi. ÖzellikleTFF Başkanı Özdemir iseifadelerini kullandı. Başvurudaki 2 numaralı madde için G.Saray Başkanı, "Olacaksa da önümüzdeki sene olabilir" fikrini ortaya attı. Kulüpler yarın toplanarak tekrar mutabakat sağlamaya çalışacaklar.Harcama limiti, kulüplerin son 3 sezonu kapsayan finansal tablolarındaki veriler baz alınarak oluşturuluyor. Harcama limitine profesyonel futbolcu ücret giderleri, A Takım teknik kadro ücret giderleri ve menajer ücretleri dahil.