Feghouli’ye iki talip var

Galatasaray'ın 3 milyon 850 bin Euro ile en çok maaş alan futbolcularından Sofiane Feghouli'ye iki İtalyan kulübü talip oldu. FranceFootball'un haberine göre; sarı-kırmızılı takım 30 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmak istiyor. Lazio veSampdoria da sözleşmesininbitmesine 2 yıl kalan Cezayirlikanat oyuncusunu kiralık olarakkadrosuna katmak için hareketegeçti. Öte yandan Arda transferini resmiyete döken Galatasaray, KAP bildirimleriniyapmaya başlayacak. Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui için bugünden itibaren resmi açıklamalar yapılacak. Sarı-kırmızılı takım yarın ise topbaşı yapacak.