Feghouli’ye iki talip var

Galatasaray'ın 3 milyon 850 bin Euro ile en çok maaş alan futbolcularından Sofiane Feghouli'ye iki İtalyan kulübü talip oldu.'un haberine göre; sarı-kırmızılı takım 30 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmak istiyor.Öte yandan Arda transferini resmiyete dökenEmre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui için bugünden itibaren resmi açıklamalar yapılacak. Sarı-kırmızılı takım yarın ise topbaşı yapacak.