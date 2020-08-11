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açıkladı! ...

Başkanı , sezonun bitmesiyle 'nin yolunun tutan eski futbolcuları 'ın bir sonraki transferinden yüzde 5 pay alacaklarını açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.8.2020 23:41 Son Güncelleme: 11.8.2020 23:50 ABONE OL
Sivasspor açıkladı! Mert Hakan Yandaş...

Fenerbahçe, Sivasspor formasıyla gösterdiği performans sonrası Mert Hakan Yandaş'ı transfer etmişti.

Sarı-lacivertliler sezon sonu sözleşmesi sonra eren yıldız futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmış ve 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

MECNUN OTYAKMAZ GERÇEĞİ AÇIKLADI
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye giden Mert Hakan Yandaş'ın bir sonraki satışından yüzde 5 pay alacaklarını söyledi.

Kanal 58'e konuşan başkan, "Mert Hakan'ın 2. satışından yüzde 5'lik bir payımız var. Fenerbahçe'nin helalleşme ücreti, zorunluluk da yoktu. Mert Hakan'a söz vermiştik. Bizimle sözleşmeyi uzat, istediğin bir kulüp olursa seni bedelsiz göndeririz demiştik. Buna sadık kaldık ikimiz de, Fenerbahçe de yüzde 5 opsiyon verdi. Mesela, sembolik de olsa böyle bir şeyin olması." ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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Sivasspor açıkladı! Mert Hakan Yandaş...
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