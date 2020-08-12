4 km’den az koşmak yok!

Uyguladığı idman metodları ile takımın fizik gücünü en üst seviyeye çıkarmaya çalışan F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Samandıra'da şu kuralları koydu:1 Antrenmanlarda tüm oyuncular en az 4 km koşacak.2 Disiplin öncelik... Herkes toplanma saatlerine dikkat edecek. İki idman arası futbolcular tesiste dinlenecek. Yemeklerde tüm takım bir arada olacak.3 Herkes beslenmesine özen gösterecek. Kontrolsüz şekilde fazla kilo almak yasak.4 Sorunlar karşılıklı konuşarak çözülecek. Takım içinde iletişim uyumu sağlanacak.5 Saha içinde herkes birbirinin arkasını kollayacak. Birinin yaptığı hatayı telafi etmek için diğerleri iki katı mücadele edecek.