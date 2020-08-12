4 km’den az koşmak yok!

Uyguladığı idman metodları ile takımın fizik gücünü en üst seviyeye çıkarmaya çalışan F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Samandıra'da şu kuralları koydu:
1 Antrenmanlarda tüm oyuncular en az 4 km koşacak.
2 Disiplin öncelik... Herkes toplanma saatlerine dikkat edecek. İki idman arası futbolcular tesiste dinlenecek. Yemeklerde tüm takım bir arada olacak.
3 Herkes beslenmesine özen gösterecek. Kontrolsüz şekilde fazla kilo almak yasak.
4 Sorunlar karşılıklı konuşarak çözülecek. Takım içinde iletişim uyumu sağlanacak.
5 Saha içinde herkes birbirinin arkasını kollayacak. Birinin yaptığı hatayı telafi etmek için diğerleri iki katı mücadele edecek.