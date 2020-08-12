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Cisse takibe aldı

’ın büyük ölçüde anlaştığı Senegalli golcü, kulübü İnstagram hesabından takip etmeye başladı

Giriş Tarihi: 12.8.2020 ABONE OL
Cisse takibe aldı
Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren golcü futbolcu Papiss Cisse ile görüşen Beşiktaş, transferi hızlandırdı. Oyuncuyla maaş konusunda büyük ölçüde anlaşan siyah-beyazlı yönetim, imza parası ve bonuslar konusunda pazarlıklarda son aşamaya geldi. 35 yaşındaki golcü dün ise sürpriz bir harekete imza atarak İnstagram hesabından Beşiktaş'ı takibe aldı. Cisse ile bugün bir kez daha görüşecek olan yöneticiler, Senegalli yıldıza 1 milyon Euro maaşın yanı sıra yaklaşık 500 bin Euro bonus üzerinden 2 yıllık teklifte bulunmuştu.

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Cisse takibe aldı
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