Cisse takibe aldı

Beşiktaş’ın büyük ölçüde anlaştığı Senegalli golcü, kulübü İnstagram hesabından takip etmeye başladı
Giriş Tarihi: 12.8.2020ABONE OL
Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren golcü futbolcu Papiss Cisse ile görüşen Beşiktaş, transferi hızlandırdı. Oyuncuyla maaş konusunda büyük ölçüde anlaşan siyah-beyazlı yönetim, imza parasıve bonuslar konusunda pazarlıklarda son aşamaya geldi. 35 yaşındaki golcü dün ise sürpriz bir harekete imza atarak İnstagram hesabından Beşiktaş'ı takibe aldı. Cisse ile bugün bir kez daha görüşecek olan yöneticiler, Senegalli yıldıza 1 milyonEuro maaşın yanı sıra yaklaşık500 bin Euro bonus üzerinden 2 yıllık teklifte bulunmuştu.