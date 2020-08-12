Cisse takibe aldı

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren golcü futbolcu Papiss Cisse ile görüşen Beşiktaş, transferi hızlandırdı. Oyuncuyla maaş konusunda büyük ölçüde anlaşan siyah-beyazlı yönetim,konusunda pazarlıklarda son aşamaya geldi. 35 yaşındaki golcü dün ise sürpriz bir harekete imza atarak İnstagram hesabından Beşiktaş'ı takibe aldı. Cisse ile bugün bir kez daha görüşecek olan yöneticiler, Senegalli yıldızaüzerinden 2 yıllık teklifte bulunmuştu.