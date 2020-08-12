İvan Martic beklemede

Beşiktaş yönetimi, Karsdorp'un olmama ihtimaline karşı alternatifini de belirledi: İvan Martic... Üç sezon Romanya'nın Craiova takımında forma giyen ve sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan 29 yaşındaki İsviçreli futbolcuyla temasa geçen Beşiktaş, yaptığı görüşmeler sonrası anlaşma sağladı. Daha önceİsviçre, İtalya ve Hırvatistan deneyimleride olan tecrübeli sağ bekle2+1 yıllığına 500 bin Euro maaş üzerindenanlaşma yapıldı. Karsdorp'tan sonuç alınamazsa Martic imzayı atacak.
Martic
Son 3 yılı Romanya'nın Craiova takımında geçen Martic, bu sezon 22 mücadelede 1 gol, 2 asistle oynadı. 29 yaşındaki futbolcu, sağ bekin dışında sağ açık ve sol bekte de forma giyebiliyor.