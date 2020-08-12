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beklemede

Giriş Tarihi: 12.8.2020 ABONE OL
İvan Martic beklemede
Beşiktaş yönetimi, Karsdorp'un olmama ihtimaline karşı alternatifini de belirledi: İvan Martic... Üç sezon Romanya'nın Craiova takımında forma giyen ve sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan 29 yaşındaki İsviçreli futbolcuyla temasa geçen Beşiktaş, yaptığı görüşmeler sonrası anlaşma sağladı. Daha önce İsviçre, İtalya ve Hırvatistan deneyimleri de olan tecrübeli sağ bekle 2+1 yıllığına 500 bin Euro maaş üzerinden anlaşma yapıldı. Karsdorp'tan sonuç alınamazsa Martic imzayı atacak.

Martic
Son 3 yılı Romanya'nın Craiova takımında geçen Martic, bu sezon 22 mücadelede 1 gol, 2 asistle oynadı. 29 yaşındaki futbolcu, sağ bekin dışında sağ açık ve sol bekte de forma giyebiliyor.

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İvan Martic beklemede
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