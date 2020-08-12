Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Marlon Rodrigues kimdir? Trabzonspor’un yeni transferi Marlon Rodrigues kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

kimdir? ’un yeni transferi Marlon Rodrigues kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

, Brezilya’nın Fluminense takımında forma giyen ’i kadrosuna kattığını KAP’a bildirdi. Yeni transferin açıklanması ile birlikte, futbolseverler yıldız oyuncu ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Trabzonspor’un yeni transferi Marlon Rodrigues kimdir? Marlon Rodrigues mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 12.8.2020 12:46 ABONE OL
Marlon Rodrigues kimdir? Trabzonspor’un yeni transferi Marlon Rodrigues kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarını bir nebze de olsa mutlu etti. Yeni sezona daha iddialı bir giriş yapmak isteyen bordo mavili ekip daha önce Anders Trondsen ve Stiven Plaza'yı renklerini bağlamıştı. Son olarak, Fluminense forması giyen Marlon Rodrigues taraftarı heyecanlandırdı. Peki, Trabzonspor'un yeni transferi Marlon Rodrigues kimdir? Marlon Rodrigues mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar

MARLON RODRİGUES RESMEN AÇIKLANDI!

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

Brezilya'nın Fluminense Kulübünün profesyonel oyuncusu Marlon Rodrigues Xavier'in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

MARLON RODRİGUES KİMDİR?

Tam adı Marlon Rodrigues Xavier olan futbolcu, 20 Mayıs 1997 tarihinde Brezilya'nın Cascavel kentine dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Criciuma'nın altyapısında başlayan ve aynı takımla profesyonel futbol yaşantısına adım atan Marlon, 2017 yılında Fluminense'ye transfer oldu. Geçtiğimiz sezon başında Portekiz ekibi Boavista'ya kiralanan Brezilyalı sol bek, Portekiz Ligi'nde çıktığı 28 maçta 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Marlon'un Fluminense ile olan sözleşmesi Aralık 2021'e kadar devam ediyor.

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir transferi daha resmen duyurdu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier'in, kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Fluminense Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Marlon Rodrigues Xavier ile 1+3 yıllık anlaşma yapılmıştır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Şarkıcı Alişan ile hamile eşi Buse Varol cinsiyet partisi yaptı! Alişan ile Buse Varol'un ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpmeye doyamadı! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın teknede romantik anları...
SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları sert düştü! Altın kritik sınırın altına geriledi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Son dakika haberi: Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti!
Tuvana Türkay'dan Selçuk Yöntem ile aşk iddialarına uzun süre sonra yanıt! Tuvana Türkay: Herkes çok namusluysa...
Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online 11 Ağustos Salı Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!
Ronaldo'dan flaş karar! İşte yeni takımı
Bakan Ziya Selçuk'tan SON DAKİKA açıklaması geldi! MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? İlkokul ve liseler açılacak mı?
Son dakika: Dilan Karataş'ın annesi böyle feryat etti: Kızımı babası öldürdü
Zalim İstanbul’un Cemre’si Sera Kutlubey’den çarpıcı açıklamalar… Öpüşme sahneleri için bakın ne dedi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Marlon Rodrigues kimdir? Trabzonspor’un yeni transferi Marlon Rodrigues kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA