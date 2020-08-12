Marlon Rodrigues kimdir? Trabzonspor’un yeni transferi Marlon Rodrigues kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarını bir nebze de olsa mutlu etti. Yeni sezona daha iddialı bir giriş yapmak isteyen bordo mavili ekip daha önce Anders Trondsen ve Stiven Plaza'yı renklerini bağlamıştı. Son olarak, Fluminense forması giyen Marlon Rodrigues taraftarı heyecanlandırdı. Peki, Trabzonspor'un yeni transferi Marlon Rodrigues kimdir? Marlon Rodrigues mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar

MARLON RODRİGUES RESMEN AÇIKLANDI!

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

Brezilya'nın Fluminense Kulübünün profesyonel oyuncusu Marlon Rodrigues Xavier'in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

MARLON RODRİGUES KİMDİR?

Tam adı Marlon Rodrigues Xavier olan futbolcu, 20 Mayıs 1997 tarihinde Brezilya'nın Cascavel kentine dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Criciuma'nın altyapısında başlayan ve aynı takımla profesyonel futbol yaşantısına adım atan Marlon, 2017 yılında Fluminense'ye transfer oldu. Geçtiğimiz sezon başında Portekiz ekibi Boavista'ya kiralanan Brezilyalı sol bek, Portekiz Ligi'nde çıktığı 28 maçta 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Marlon'un Fluminense ile olan sözleşmesi Aralık 2021'e kadar devam ediyor.

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir transferi daha resmen duyurdu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier'in, kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Fluminense Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Marlon Rodrigues Xavier ile 1+3 yıllık anlaşma yapılmıştır.