Transferde son dakika: Beşiktaş'a dev golcü! Baghdad Bounedjah

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynayacağı PAOK karşılaşması öncesinde kadrosuna bir forvet transferi yapmak için yoğun uğraşlar veriyor.

Şu anda Balotelli ve Papiss Cisse ile temaslarını sıklaştıran siyah beyazlılar için bir başka sürpriz iddia da Kuzey Afrika'dan geldi.

BEŞİKTAŞ BOUNEDJAH'IN PEŞİNDE

Buna göre Beşiktaş, Al Sadd'da forma giyen Baghdad Bounedjah'ın peşine düştü. Siyah beyazlıların oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

2024'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan oyuncuya Beşiktaş'ın talip olmasının en önemli nedeninin gol yollarında bir hayli etkili olması olduğu ifade edildi.

Baghdad Bounedjah, bu sezon toplamda 21 maça çıkarken 16 gol 10 asist üretti ve toplamda 26 gole direkt katkı yaptı.