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Transferde son dakika: 'a dev golcü!

'ta golcü arayışları devam ediyor. 'ın takımdan ayrılmasının ardından adı sık sık Balotelli ile anılan siyah-beyazlılarda gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.8.2020 13:53 ABONE OL
Transferde son dakika: Beşiktaş'a dev golcü! Baghdad Bounedjah

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynayacağı PAOK karşılaşması öncesinde kadrosuna bir forvet transferi yapmak için yoğun uğraşlar veriyor.

Şu anda Balotelli ve Papiss Cisse ile temaslarını sıklaştıran siyah beyazlılar için bir başka sürpriz iddia da Kuzey Afrika'dan geldi.

BEŞİKTAŞ BOUNEDJAH'IN PEŞİNDE
Buna göre Beşiktaş, Al Sadd'da forma giyen Baghdad Bounedjah'ın peşine düştü. Siyah beyazlıların oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

2024'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan oyuncuya Beşiktaş'ın talip olmasının en önemli nedeninin gol yollarında bir hayli etkili olması olduğu ifade edildi.

Baghdad Bounedjah, bu sezon toplamda 21 maça çıkarken 16 gol 10 asist üretti ve toplamda 26 gole direkt katkı yaptı.

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Transferde son dakika: Beşiktaş'a dev golcü! Baghdad Bounedjah
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