Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 5 maddede Sosa'da gelinen son durum

5 maddede 'da gelinen son durum

ile transfer görüşmeleri yapan ancak adı 'yle de anılan 'daki son durumu, SABAH açıklıyor. İşte 5 maddede yıldızın son durumu.

Giriş Tarihi: 13.8.2020 ABONE OL
5 maddede Sosa'da gelinen son durum

1- TRABZONSPOR yönetimi, pandemi öncesinde kaptan Sosa'ya bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon 250 bin Euro önerdi. Ancak oyuncu kararını sezon sonu vermek istedi.

2- PANDEMİ sonrası döviz kurundaki artış nedeniyle Trabzonspor teklifini düşürerek 1 milyon 750 bin Euro seviyesine çekti. Bu kez oyuncu eski teklifle devam etmek istedi ancak yönetim kabul etmedi.

3- ARJANTİNLİ oyuncu taraftarların özellikle sosyal medyada takımda kalması yönündeki tüm çağrılarına rağmen sessizliğini korudu.

4- TRABZONSPOR yönetimi, yaşanan gelişmelerden sonra Sosa'ya ve menajerine, "Bir an önce kararınızı verin, biz de önümüze bakalım" mesajını yolladı.

FENERBAHÇE İLE EL SIKIŞTI MI?
5- SOSA'NIN menajeri, Trabzonspor'un teklifi sonrası farklı takımlara, "Önerilen bu kadar, daha fazlasını verir misiniz?" diye sordu. Böylece Sosa'nın ismi özellikle Fenerbahçe ile anılmaya başlandı. İddialara göre 35 yaşındaki orta saha dün de sarılacivertli takımla el sıkıştı. Anlaşmanın iki yıl olduğu ifade edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpmeye doyamadı! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın teknede romantik anları...
Hümeyra'nın en acı günü…Ayakta durmakta zorlandı
Hande Erçel kafaları karıştırdı! Murat Dalkılıç'a övgüler yağdıran Hande Erçel Kerem Bürsin'in adını duyunca kaçtı!
MasterChef’te kim kazandı? 12 Ağustos 2020 MasterChef Türkiye 11. ana kadro yarışmacısı kim oldu, hangi yarışmacı üst tura çıktı?
Murat Boz ile Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten arasında neler oluyor? Murat Boz ile Melis İşiten aşkı bomba etkisi yarattı!
SON DAKİKA! Altın fiyatlarında düşüş dramatik oldu! Uzmanlardan flaş altın uyarısı: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
ŞANS TOPU SONUÇLARI belli oldu! Milli Piyango Online 12 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA
Düğünler iptal mi edildi? Düğünler hangi il ve ilçelerde yasaklandı?
Şarkıcı Alişan ile hamile eşi Buse Varol cinsiyet partisi yaptı! Alişan ile Buse Varol'un ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı! 12 Ağustos 2020 Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
5 maddede Sosa'da gelinen son durum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA