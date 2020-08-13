5 maddede Sosa'da gelinen son durum

1- TRABZONSPOR yönetimi, pandemi öncesinde kaptan Sosa'ya bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon 250 bin Euro önerdi. Ancak oyuncu kararını sezon sonu vermek istedi.



2- PANDEMİ sonrası döviz kurundaki artış nedeniyle Trabzonspor teklifini düşürerek 1 milyon 750 bin Euro seviyesine çekti. Bu kez oyuncu eski teklifle devam etmek istedi ancak yönetim kabul etmedi.



3- ARJANTİNLİ oyuncu taraftarların özellikle sosyal medyada takımda kalması yönündeki tüm çağrılarına rağmen sessizliğini korudu.



4- TRABZONSPOR yönetimi, yaşanan gelişmelerden sonra Sosa'ya ve menajerine, "Bir an önce kararınızı verin, biz de önümüze bakalım" mesajını yolladı.



FENERBAHÇE İLE EL SIKIŞTI MI?

5- SOSA'NIN menajeri, Trabzonspor'un teklifi sonrası farklı takımlara, "Önerilen bu kadar, daha fazlasını verir misiniz?" diye sordu. Böylece Sosa'nın ismi özellikle Fenerbahçe ile anılmaya başlandı. İddialara göre 35 yaşındaki orta saha dün de sarılacivertli takımla el sıkıştı. Anlaşmanın iki yıl olduğu ifade edildi.