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: hataydı

, kariyeri bakımından yaptığı seçimin doğru olmadığını söyledi: “’dan ayrılık kararı tamamıyla benim. Kendimi tekrardan ülkeye dönerek ispatlama ihtiyacı hissettim. ’de sıkıntı görmedim ama kariyerim için doğru karar vermedim. ’da liderlik yaparım”

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 13.8.2020 ABONE OL
Arda Turan: Başakşehir hataydı
Altyapısından yetiştiği ve kaptanlık yaptığı Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, hakkında merak edilenleri anlattı. Fatih Terim'e teşekkür eden ve "Galatasaray beni çağırırsa gelirim, olmazsa tribün orada" diyen Arda, beIN Sports'a şu açıklamalarda bulundu: "Fatih Hoca ekranda 'Arda'yı istiyorum, herkes 2. şansı hak eder' dedikten sonra ben transfer konusunu kapattım, o günden bu güne kadar tüm teklifleri reddettim."

MESSİ'YLE ÇOK İYİYDİK
"Düşünülenin aksine Messi'yle çok iyi bir ilişkim vardı. Beraber oynamayı da severdik. Ayrılık kararı, tamamıyla benim. Valverde takımın başına gelip, beni doğru düzgün oynatmayınca, orada konuyu kapattım. Kendimi, tekrardan ülkeye dönerek ispatlama ihtiyacı hissettim. Başakşehir'de sıkıntı görmedim ama kariyerim için baktığımda doğru karar vermedim, hata yaptım."

UZUN YILLAR OYNARIM
"Bayrampaşa'yı, özümü kaybetmiyorum ama ben bir dünya vatandaşıyım. Elbette verilirse takıma liderlik yapacağım ama ben oynamaya geldim. Uzun yıllar futbol oynayacağım. Bırakmaya gelmedim. Kaliteli oyuncularımız var. Feghouli'nin, ligin en iyi oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Bu sene için hedefimiz; lig şampiyonluğu, Avrupa Ligi şampiyonluğu ve Türkiye Kupası."

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Arda Turan: Başakşehir hataydı
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