Arda Turan: Başakşehir hataydı

Altyapısından yetiştiği ve kaptanlık yaptığı Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, hakkında merak edilenleri anlattı. Fatih Terim'e teşekkür eden vediyen Arda, beIN Sports'a şu açıklamalarda bulundu: "Fatih Hoca ekranda 'Arda'yı istiyorum, herkes 2. şansı hak eder' dedikten sonra ben transfer konusunu kapattım, o günden bu güne kadar tüm teklifleri reddettim.""Düşünülenin aksine Messi'yle çok iyi bir ilişkim vardı.Ayrılık kararı, tamamıyla benim. Valverde takımın başına gelip, beni doğru düzgün oynatmayınca, orada konuyu kapattım. Kendimi, tekrardan ülkeye dönerek ispatlama ihtiyacı hissettim. Başakşehir'de sıkıntı görmedim ama kariyerim için baktığımda doğru karar vermedim, hata yaptım.""Bayrampaşa'yı, özümü kaybetmiyorum ama ben bir dünya vatandaşıyım. Elbette verilirse takıma liderlik yapacağım ama ben oynamaya geldim.Kaliteli oyuncularımız var.Bu sene için hedefimiz; lig şampiyonluğu, Avrupa Ligi şampiyonluğu ve Türkiye Kupası."