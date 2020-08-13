Başkan açıkladı: Lemos Fenerbahçe’de

F.Bahçe'de stoper için bir numaralı hedef olarak belirlenen Uruguaylı Mauricio Lemos'un transferini, oyuncunun kulübü Las Palmas'ın Başkanı Miguel Angel Ramirez Alonso açıkladı. Başkan Alonso,ifadelerini kullandı. Oyuncuya 1 milyon Euro öneren Fenerbahçe'nin transferiUruguay di. A Milli Takım formasını 2 kez giyen Lemos hem stoper hem de orta sahada oynayabiliyor. 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 24 maçta Las Palmas forması giydi.