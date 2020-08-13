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Başkan açıkladı: Lemos ’de

Başkanı , Uruguaylı stoperin transferi için sarı-lacivertli kulüple prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı

Giriş Tarihi: 13.8.2020 ABONE OL
Başkan açıkladı: Lemos Fenerbahçe’de
F.Bahçe'de stoper için bir numaralı hedef olarak belirlenen Uruguaylı Mauricio Lemos'un transferini, oyuncunun kulübü Las Palmas'ın Başkanı Miguel Angel Ramirez Alonso açıkladı. Başkan Alonso, "Fenerbahçe ile prensipte anlaşma sağladık. Umarım bu hafta içinde tamamen sonuçlanır" ifadelerini kullandı. Oyuncuya 1 milyon Euro öneren Fenerbahçe'nin transferi 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle tamamlaması bekleniyor.

LEMOS KİMDİR
Uruguay di. A Milli Takım formasını 2 kez giyen Lemos hem stoper hem de orta sahada oynayabiliyor. 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 24 maçta Las Palmas forması giydi.

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Başkan açıkladı: Lemos Fenerbahçe’de
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